Honda, Endonezya'daki 85 bin 25 aracını geri çağırdı - Son Dakika

Honda, 2017'de Endonezya'daki 172 bin 874 aracını da hava yastığındaki arıza nedeniyle geri çağırmıştı.

Çağırma işleminin, ilgili modellerde 2017-2019 aralığında üretilen araçları kapsadığı ve araçlardaki arızalı parçaların ücretsiz değiştireceği belirtildi.

Jakarta Post gazetesinin haberine göre, Honda'nın Brio, Mobilio, Jazz, BR-V, HR-V, CR-V, City, Civic ve Accord modellerinin yakıt pompasında sorun tespit edildi.

Japon otomotiv üreticisi Honda 'nın, Endonezya'daki 85 bin 25 aracını arıza nedeniyle geri çağırdığı bildirildi.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: AA

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