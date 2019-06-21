Son Dakika Haberleri: Hong Kong'da protestocular yeniden sokaklarda
Son Dakika 3. Sayfa Haber

Hong Kong'da protestocular yeniden sokaklarda

1 saat önce

Hong Kong'da suçluların Çin'e teslim edilmesini kolaylaştıran yasa tasarısı nedeniyle protestocular bir haftadan kısa bir süre içinde üçüncü kez sokaklara çıktı.

Hong Kong'da protestocular yeniden sokaklarda, System.String[]
Hong Kong'da suçluların Çin'e teslim edilmesini kolaylaştıran yasa tasarısı nedeniyle protestocular bir haftadan kısa bir süre içinde üçüncü kez sokaklara çıktı. Binlerce protestocu polis merkezini kuşattı.

Hong Kong'daki muhalif gruplar, Çin yanlısı hükumetin, aranan kişilerin Çin'e iade edilmesine izin veren yasa tasarısını protesto eden göstericilerin taleplerine cevap vermeyi reddetmesinin ardından dün yeni protesto gösterileri düzenlenmesi yönünde çağrıda bulunmuştu.

Söz konusu protesto hareketi, Hong Kong İcra Kurulu Başkanı Carrie Lam'ın görevden alınmasını talep edecek ölçüde genişlemiş, Lam, suçluların Çin'e iadesine ilişkin yasanın toplumda tartışmalara, anlaşmazlıklara ve endişelere yol açtığını belirterek Salı günü halktan özür dilemişti. Ancak bu Lam'ın istifasını ve tasarı metninin tamamen geri çekilmesini isteyen protestocular için yeterli olmadı. Protestocular bir haftadan kısa bir süre içerisinde üçüncü kez sokağa çıktı.

Yüzlerce genç gösterici şehrin Wan Chai bölgesinde yollara barikat kurarak polis merkezini kuşattı. Burada oturma eylemi gerçekleştiren göstericiler Carrie Lam'ın istifasını ve yasa tasarısının tamamen geri çekilmesini istedi. Bugünkü protestolarda bu hafta salıverilen Şemsiye Hareketi aktivisti Joshua Wong önemli bir rol oynuyor. - HONG KONG
Haber Yayın Tarihi : 21.06.2019 11:01 Kaynak: İHA
Çin Halk Cumhuriyeti, Hong Kong, 3. Sayfa
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Fuhşun şifresini polis çözdü! 'Doktor' lakaplı elebaşı yakalandı 'Farkında olmadan öldürmüşüm' diyen kocaya müebbet hapis! Bahçeye atılan kanepeyi köpek parçalayınca altınlar ortaya çıktı İğrenç tuzak! Yasak aşk yaşadığı kadına arkadaşıyla birlikte tecavüz etti

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 21.6.2019 12:45:05. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Hong Kong'da protestocular yeniden sokaklarda
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]