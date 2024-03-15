Hong Kong, kripto para borsası MEXC için uyarıda bulundu - Son Dakika
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Hong Kong, kripto para borsası MEXC için uyarıda bulundu

Hong Kong, kripto para borsası MEXC için uyarıda bulundu

Hong Kong'un finansal düzenleyici otoritesi Securities and Futures Commission (SFC), lisanssız faaliyet gösteren MEXC kripto para borsasına yönelik kamuoyunu uyardı. SFC'nin bu hamlesi, kripto para sektörü üzerindeki denetimlerin artırılacağının sinyalini veriyor. MEXC, daha önce de Japonya ve Almanya'nın finansal denetim kurumları tarafından gerekli kayıtları yaptırmadan faaliyet gösterdiği gerekçesiyle uyarılmıştı.

15.03.2024 16:16  Güncelleme: 16:21
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Hong Kong'un finans düzenleyicisi, bölgede lisanssız faaliyet gösteren MEXC kripto para borsasına yönelik kamuoyunu uyardı. Hong Kong'un finansal düzenleyici otoritesi olan Securities and Futures Commission (SFC) son hamlesiyle, sektör üzerindeki denetimlerin artırılacağının sinyalini veriyor.

SFC, Kripto Para Borsalarına Yönelik Denetimlerini Sıkılaştırıyor

Hong Kong'un finansal düzenleyici otoritesi olan Securities and Futures Commission (SFC), kamuoyunu MEXC adlı kripto para borsasının bölgede lisans almadan işletildiği konusunda uyararak, duruma müdahale edeceklerinin sinyalini verdi.

Bu açıklama, Cuma günü SFC tarafından yapılan bir basın duyurusu ile kamuoyuna duyuruldu. Açıklamada, "SFC, gerektiğinde lisanssız işletmeler hakkında harekete geçmekten çekinmeyecektir" ifadelerine yer verildi.

MEXC, bu uyarıyla birlikte ilk kez düzenleyici kurumlarla karşı karşıya gelmiyor. Önceki dönemlerde, Japonya Finansal Hizmetler Ajansı ve Almanya Federal Finansal Gözetim Otoritesi gibi kurumlar da borsanın kendi yargı alanlarında gerekli kayıtları yaptırmadan faaliyet gösterdiğini belirtmişti. Bu son gelişme, Hong Kong SFC'nin kripto para sektörüne yönelik düzenlemeler konusundaki çalışmalarının bir parçası olarak görülüyor.

Geçen yıl, sektörle ilgili yönetmelikler hakkında danışmanlık yapmaya başlayan SFC, 1 Haziran itibarıyla firmaların Hong Kong'da faaliyet göstermek için resmi lisans almalarını zorunlu kılmıştı. Bu hafta yapılan ikinci tüketici uyarısı, düzenleyicinin Bybit isimli başka bir kripto borsasına yönelik benzer bir uyarının ardından geldi. Bu adımlar, Hong Kong'un kripto para piyasasını daha düzenli ve güvenli bir hale getirme çabasının bir yansıması olarak değerlendiriliyor.

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