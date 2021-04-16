Honor Band 6 çok yakında Türkiye'de - Son Dakika

Honor Band 6 çok yakında Türkiye'de

16.04.2021 10:43
Honor Band 6 çok yakında Türkiye'de, System.String[]

Yenilikçi akıllı bileklik Honor Band 6, bir önceki nesle göre yüzde 148 daha fazla ekran alanı ile gelirken günlük akışı kolaylaştıracak benzersiz sağlık ve egzersiz takip yetenekleriyle yeni bir akıllı saat deneyimi yaratmaya hazırlanıyor.

Yenilikçi akıllı bileklik Honor Band 6, bir önceki nesle göre yüzde 148 daha fazla ekran alanı ile gelirken günlük akışı kolaylaştıracak benzersiz sağlık ve egzersiz takip yetenekleriyle yeni bir akıllı saat deneyimi yaratmaya hazırlanıyor.

Firmadan yapılan açıklamaya göre, gençlere yönelik teknolojik ürünleriyle değer yaratan Honor, en yeni akıllı bilekliği Honor Band 6'yı Türkiye'deki kullanıcılarla buluşturacak.

Bileklikten öte gerçek bir akıllı saat deneyimi sunmak üzere tasarlanan Band 6, sağlık, egzersiz, stres ve uyku takibi gibi özelliklerin yanında hafif ve şık bir akıllı asistan olarak öne çıkıyor.

Geniş ve canlı 1.47 inç'lik 194x368 çözünürlüklü AMOLED ekranıyla oldukça net bir görüntü imkanı sunan Honor Band 6, bir önceki nesle göre yüzde 148 daha fazla ekran alanı sağlıyor. Parmak izi bırakmayan kavisli cam ekranıyla Band 6, ikonik ve şık bir görünüşe sahip. Silikon kauçuk kayışlarıyla rahat bir kullanım sunan akıllı bileklik, farklı saat görünümü seçenekleriyle geliyor.

Her yönüyle sağlığınız kontrol altında

Meteor siyahı, kumtaşı grisi ve mercan pembesi renkleriyle kullanıcılarla buluşacak olan akıllı bileklik, birçok sağlık takibi özelliğiyle de öne çıkıyor. Akıllı bileklik, SpO2 takibi sayesinde kullanıcının kandaki oksijen seviyesini ölçerek, solunumla ilgili olası sorunlara yönelik uyarı verebiliyor. Ayrıca optik kalp ritim sensörü ve hassas, yapay zekalı algoritmayla, 7/24 nabız takibi yaparak, sıra dışı bir durumda kullanıcıyı harekete geçirebiliyor. Kalp ritmindeki değişimleri de algılayabilen Honor Band 6, bu sayede kullanıcının gün içerisindeki stres seviyesini belirleyip rahatlatıcı nefes egzersizleri sunabiliyor. Derin uyku, hafif uyku, REM uykusu, uyanık geçen süre ve yapılan şekerleme sayısı gibi farklı bilgileri de verebilen Honor Band 6, bu ölçümlerle uyku kalitesini artırmak adına öneriler sunabiliyor.

Çok daha iyi bir egzersiz deneyimi

Honor Band 6, düzenli olarak egzersiz yapanlar için mükemmel bir yardımcı görevi görüyor. Açık ve kapalı alanda koşu, yürüyüş, bisiklet, havuzda yüzme gibi 10 farklı antrenman moduna sahip bileklik, sağladığı gerçek zamanlı veri ile egzersiz hedefine ulaşmaya yardım ediyor.

50 metreye kadar su geçirmeyen Honor Band 6, kulaç sayısı ve yüzücülere yönelik SWOLF skoru gibi su altı aktivitelerini de takip edebiliyor. Bu açıdan yüzücüler için de ideal bir bileklik olan Honor Band 6, altı farklı egzersiz modunu otomatik olarak algılayarak kullanıcıların egzersiz takibini başlatmalarını ve çalışmalarını kayıt altına almalarını da sağlıyor.

Üstün pil ömrü ve gelişmiş akıllı yaşam özellikleri

Tek şarjla yoğun kullanımda bile 10 güne kadar pil ömrüne sahip olan akıllı bileklik, normal kullanımda ise bu süreyi 14 güne uzatabiliyor. Hızlı şarj özelliğiyle gelen Band 6, 10 dakikalık hızlı şarjla 3 günlük kullanım sağlayabiliyor.

Telefona Bluetooth üzerinden bağlanabilen Honor??????? Band 6, "Uzaktan Deklanşör", "El Feneri", "Telefonumu Bul" gibi pratik uygulamalara ek müzik kontrolü, arama ve mesaj bildirimi, hava durumu, alarm gibi kullanışlı özellikler de sunuyor.

Silikon, Türkiye, Kalp, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Honor Band 6 çok yakında Türkiye'de - Son Dakika Ekonomi


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