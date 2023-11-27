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Hopa-Kemalpaşa arasındaki Karadeniz Sahil Yolu göle döndü - Son Dakika

Hopa-Kemalpaşa arasındaki Karadeniz Sahil Yolu göle döndü

Hopa-Kemalpaşa arasındaki Karadeniz Sahil Yolu göle döndü. Deniz ile karayolu adeta birleşti, sürücülerin yaşadığı panik anları cep telefonu kameralarına yansıdı

27.11.2023 - 17:26,  Güncelleme: 17:34
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Karadeniz Sahil Yolu'nun Artvin'in Hopa ile Kemalpaşa ilçeleri arasında kalan kısmı şiddetli fırtına sonucu oluşan dalgalar nedeniyle adeta deniz ile birleşti. Kabaran deniz karayolunu adeta göle döndürürken, o anlar yoldan geçen araçtakilerin cep telefonu kameralarına yansıdı.

Hopa-Kemalpaşa arasındaki Karadeniz Sahil Yolu göle döndü

SAHİL YOLU GÖLE DÖNDÜ

Fırtına Doğu Karadeniz Bölgesi'nin sahil kesiminin tamamında etkili olmayı sürdürüyor. Giresun'un Tirebolu ilçesinden Artvin'in Hopa ve Kemalpaşa ilçelerine kadar olan kısımda dalgalar adeta sahil yolunu göle döndürdü.

ARAÇ SÜRÜCÜLERİ ZOR ANLAR YAŞADI

Yollardaki araç sürücüleri zor anlar yaşadı. Bir çok noktada ulaşım aksarken, Artvin'in Hopa ile Kemalpaşa ilçeleri arasında kalan kısmı şiddetli fırtına sonucu oluşan dalgalar nedeniyle adeta deniz ile birleşti. Kabaran deniz karayolunu adeta göle döndürürken, o anlar yoldan geçen araçtakilerin cep telefonu kameralarına yansıdı. Sürücülerin Hopa-Kemalpaşa yolunu kullanmamaları konusunda uyarıldı.

Hopa-Kemalpaşa arasındaki Karadeniz Sahil Yolu göle döndü

ÇAYELİ-TRABZON İSTİKAMETİ DE TRAFİĞE KAPALTILDI

Rize'de fırtınanın oluşturduğu dev dalgalar nedeniyle Karadeniz Sahil Yolu Çayeli- Trabzon istikameti trafiğe kapatıldı.

Fırtınanın etkisiyle oluşan dalgaların Karadeniz Sahil Yolu'na kaya parçaları taşıması sonucu çok sayıda araçta hasar oluştu. Güvenlik güçleri, yolun Çayeli-Trabzon istikametinde Kanlıdere mevkisi ile Büyükcaferpaşa arasındaki bölümünü trafiğe kapattı.

Hopa-Kemalpaşa arasındaki Karadeniz Sahil Yolu göle döndü

Karayolları ekipleri, yoldaki rüsubatı iş makineleriyle temizliyor. Dev dalgalar, zaman zaman Artvin istikametindeki şeride de ulaşıyor. Yetkililer, güzergahı kullanan sürücüleri dikkatli olmaları konusunda uyarıyor.

Hopa-Kemalpaşa arasındaki Karadeniz Sahil Yolu göle döndü

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Son Dakika Hava Durumu Hopa-Kemalpaşa arasındaki Karadeniz Sahil Yolu göle döndü - Son Dakika


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SON DAKİKA: Hopa-Kemalpaşa arasındaki Karadeniz Sahil Yolu göle döndü - Son Dakika
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