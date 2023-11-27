Hopa-Kemalpaşa arasındaki Karadeniz Sahil Yolu göle döndü

Türk futbolunun neden gelişmediğini en net gösteren kare

Pazarlık tarihi belli oldu, işte masadaki son rakamlar

Husilere neden kimse dokunamıyor? Tek bir nedeni var

Karadeniz Sahil Yolu'nun Artvin'in Hopa ile Kemalpaşa ilçeleri arasında kalan kısmı şiddetli fırtına sonucu oluşan dalgalar nedeniyle adeta deniz ile birleşti. Kabaran deniz karayolunu adeta göle döndürürken, o anlar yoldan geçen araçtakilerin cep telefonu kameralarına yansıdı.

SAHİL YOLU GÖLE DÖNDÜ

Fırtına Doğu Karadeniz Bölgesi'nin sahil kesiminin tamamında etkili olmayı sürdürüyor. Giresun'un Tirebolu ilçesinden Artvin'in Hopa ve Kemalpaşa ilçelerine kadar olan kısımda dalgalar adeta sahil yolunu göle döndürdü.

ARAÇ SÜRÜCÜLERİ ZOR ANLAR YAŞADI

Yollardaki araç sürücüleri zor anlar yaşadı. Bir çok noktada ulaşım aksarken, Artvin'in Hopa ile Kemalpaşa ilçeleri arasında kalan kısmı şiddetli fırtına sonucu oluşan dalgalar nedeniyle adeta deniz ile birleşti. Kabaran deniz karayolunu adeta göle döndürürken, o anlar yoldan geçen araçtakilerin cep telefonu kameralarına yansıdı. Sürücülerin Hopa-Kemalpaşa yolunu kullanmamaları konusunda uyarıldı.

ÇAYELİ-TRABZON İSTİKAMETİ DE TRAFİĞE KAPALTILDI

Rize'de fırtınanın oluşturduğu dev dalgalar nedeniyle Karadeniz Sahil Yolu Çayeli- Trabzon istikameti trafiğe kapatıldı.

Fırtınanın etkisiyle oluşan dalgaların Karadeniz Sahil Yolu'na kaya parçaları taşıması sonucu çok sayıda araçta hasar oluştu. Güvenlik güçleri, yolun Çayeli-Trabzon istikametinde Kanlıdere mevkisi ile Büyükcaferpaşa arasındaki bölümünü trafiğe kapattı.

Karayolları ekipleri, yoldaki rüsubatı iş makineleriyle temizliyor. Dev dalgalar, zaman zaman Artvin istikametindeki şeride de ulaşıyor. Yetkililer, güzergahı kullanan sürücüleri dikkatli olmaları konusunda uyarıyor.