Maltepe'de Bomba İhbarı: Polis Olay Yerine Sevk Edildi - Son Dakika
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Maltepe'de Bomba İhbarı: Polis Olay Yerine Sevk Edildi

Maltepe'de bulunan bir binada, bodrum katında patlamamış bir bomba olduğu ihbarı üzerine polis ekipleri olay yerine sevk edildi. Olay yerine gelen ekipler, güvenlik önlemleri alarak cismi incelemek üzere götürdü. Olayla ilgili çalışmalar devam ediyor.

04.06.2024 23:58
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Maltepe'de bomba ihbarı üzerine polis ekipleri olay yerine sevk edildi.

Olay, saat 22.00 sularında Fındıklı Mahallesi Gazi Mustafa Kemal Caddesi üzerinde bulunan bir binada yaşandı. İddiaya göre binanın bodrum katında bir adet patlamamış bomba olduğu düşünülen cismin bulunması üzerine vatandaşlar durumu polis ekiplerine bildirdi.

İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri bölgeye güvenlik şeridi çekerek önlem aldı. Olay yeri inceleme ekipleri cismi incelemek üzere götürdü. Olayla ilgili çalışma sürüyor.

Olayla ilgili konuşan Sefa Yılmaz, "Yolda yürüyordum, polis ekiplerini gördüm. Yaklaştım, sordum bomba olduğunu söylediler. Sonradan açıklama geldi, duyum olarak söylüyorum. Bir adet patlamamış bomba tespit etmişler. Onu alıp olay yeri inceleme ekipleri götürdü." dedi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Maltepe'de Bomba İhbarı: Polis Olay Yerine Sevk Edildi - Son Dakika

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