HRÜ Ziraat Fakültesi'nden toz aşımı uyarısı - Son Dakika
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HRÜ Ziraat Fakültesi'nden toz aşımı uyarısı

11.04.2022 13:13
HRÜ Ziraat Fakültesi'nden toz aşımı uyarısı

Harran Üniversitesi (HRÜ) Ziraat Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mehmet Ali Çullu, kentte etkili olan toz taşınıyla ilgili uyardı.

Harran Üniversitesi (HRÜ) Ziraat Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mehmet Ali Çullu, kentte etkili olan toz taşınıyla ilgili uyardı.

Prof. Dr. Çullu, yaptığı yazılı açıklamada, Suriye üzerinde gelen çöl tozlarının insan sağlığını tehlikeye düşürdüğünü belirtti.

Tozların su kaynaklarını da tehdit ettiğine dikkat çeken Çullu, şunları kaydetti:

"Nisan ayının ilk haftasında etkili olan çöl tozları buluta benzediği için fazla fark edilmediği halde ince tozlar şeklinde olduğu için uzun süre havada kalmaktadır. Uzun süre havada kalan bu ince çöl tozları açık bulunan gıda maddelerini kirletmekte ve solunum yolları ile akciğerlere kadar ulaşmakta ve ayrıca baş ve göz ağrılarına da neden olabilmektedir. Tarım açısından olumlu bir yönü olmayan bu tozlar aynı zamanda su kaynaklarında da kirliliğe neden olmaktadır. Havaların yağışsız olması nedeniyle çöl tuzları uzun süre havada kalabilmektedir. Solunum ile ilgili sorunu olan vatandaşların açık havada fazla gezmemeleri, ev ve araç pencerelerini kapalı bulundurmalarından yarar görülmektedir. Ayrıca açık bulunan gıda maddelerinin üstünün kapatılması tozun vereceği zararı azaltacaktır."

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Harran Üniversitesi, Ziraat Fakültesi, Mehmet Ali Çullu, Öğretim Üyesi, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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