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HSK'da Hamit Kocabey'in boş kalan koltuğuna Havvanur Yurtsever seçildi - Son Dakika

HSK'da Hamit Kocabey'in boş kalan koltuğuna Havvanur Yurtsever seçildi

24.11.2021 18:27

HSK üyeliğinden istifa eden Hamit Kocabey'in boş kalan yeri için Meclis'te gizli oylama gerçekleştirildi. HSK üyeliğine oylama sonucunda Avukat Havvanur Yurtsever seçildi .

TBMM Başkanvekili Celal Adan, Genel Kurulda, yükseköğretim kurumlarının hukuk dallarında görev yapan öğretim üyeleri ile avukatlar arasından aday gösterilen 3 adaydan, HSK'de boşalan 1 üyelik için seçim yapılacağını duyurdu.

SEÇİME 348 VEKİL KATILDI

Adan, TBMM Anayasa ve Adalet Komisyonu Üyelerinden Kurulu Karma Komisyonunca belirlenen aday listesini okuttu. HSK üyeliği seçiminin gizli yapılan birinci tur oylamasına 348 milletvekili katıldı.

İLK İKİ TURDA ÜYE TAM SAYISINA ULAŞILAMADI

Seçimlerde Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Hukuk Hizmetleri Genel Müdür Yardımcısı Havvanur Yurtsever 323 oy, Maliye Bakanlığı Muhakemat Genel Müdürlüğü Daire Başkanı Timur Borahan 7 oy, Avukat Mustafa Halit Çelik 5 oy aldı. 2 oyun boş kullanıldığı seçimde, 11 oy da geçersiz sayıldı. Birinci tur oylamada, Anayasa'da öngörülen üye tam sayısının 3'te 2 çoğunluğunun (400) üzerinde oya ulaşılamaması üzerine ikinci tura geçildi.

HAVVANUR YURTSEVER SEÇİLDİ

Bu turda Anayasa'da öngörülen üye tam sayısının 5'te 3 çoğunluğu (360) arandı. İkinci tur oylamada da aranan çoğunluğa ulaşılamadığı için en fazla oy alan iki aday arasında ad çekme suretiyle üye seçimine gidildi. TBMM Başkanvekili Celal Adan'ın çektiği kurada, Havvanur Yurtsever, HSK'nin yeni üyesi olarak seçildi.

Hamit Kocabey'in istifasının ardından HSK'nın yeni üyesi Havvanur Yurtsever oldu

HAVVANUR YURTSEVER KİMDİR?

Havvanur Yurtsever, 1972 yılında Ankara'da doğdu. Aslen Selanik göçmeni olup Samsunlu olan Yurtsever, 1996 yılında İ.Ü. Hukuk Fakültesini bitirdi.

1997 yılında kurduğu hukuk bürosunda Serbest Avukatlık yaptı. Hukukçular Derneği, Uluslararası Hukukçular Birliği ve Hukuk Üstünlüğü Platformunda Yönetim ve Denetim Kurulu üyeliklerinde bulundu. 2008 yılında AK Parti Zeytinburnu İlçe teşkilatında Yönetim Kurulu Üyeliği ve son dönemde İlçe Başkan Yardımcılığı, Dış İlişkiler Birim Başkanlığı görevinde bulundu. Havvanur Yurtsever, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Meclis üyeliği, Zeytinburnu Belediyesi Meclis üyeliği ve Hukuk Komisyonu Başkanlığı ve Zeytinburnu Belediye Meclisi 2. Başkan vekilliği görevlerini yürütüyor. Yurtsever, evli ve 3 çocuk annesidir.

HSK'da Hamit Kocabey'in boş kalan koltuğuna Havvanur Yurtsever seçildi

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Son Dakika Güncel HSK'da Hamit Kocabey'in boş kalan koltuğuna Havvanur Yurtsever seçildi - Son Dakika


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SON DAKİKA: HSK'da Hamit Kocabey'in boş kalan koltuğuna Havvanur Yurtsever seçildi - Son Dakika
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