HTC'nin metaverse temalı telefonu gerçek dünyaya yenik düştü! - Son Dakika
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HTC'nin metaverse temalı telefonu gerçek dünyaya yenik düştü!

29.05.2022 02:38
HTC'nin metaverse temalı telefonu gerçek dünyaya yenik düştü!

Metaverse odaklı bir amiral gemisi telefon tanıtmaya hazırlanan HTC'de işler pek yolunda gitmiyor gibi görünüyor.

Bir dönemin akıllı telefon liderlerinden olan HTC son dönemde oldukça sessiz. Üst üste başarısız hamleler yapan Tayvan merkezli şirket, son dönemde ise yeni bir telefon üzerinde çalıştığını duyurdu. Metaverse odaklı bir amiral gemisi telefon tanıtmaya hazırlanan şirkette işler pek yolunda gitmiyor gibi görünüyor.

HTC'nin metaverse temalı telefonuna koronavirüs darbesi

HTC, bu yılın başlarında "üst düzey" Android akıllı telefon pazarına geri döneceğini açıklamıştı. Son olarak 2018 yılında U12+ modeli ile üst segmentte boy gösteren üretici, daha sonrasında ise sessizliğe büründü. 2018 yılında telefon departmanını Google'a satan şirket, o günden sonra çeşitli giriş ve orta segment telefonlar ile karşımıza çıktı.

Bir dönemin yıldızı: HTC nasıl bu hale geldi?

Tayvan merkezli üretici şimdi ise metaverse odaklı bir cihaz ile yeniden akıllı telefon pazarında pay sahibi olmak istiyor. Henüz bu telefonun metaverse evrenini hangi noktadan ele alacağını bilmiyoruz. Yapılan iddialar yeni telefon modelinin HTC'nin Vive Flow VR gözlüğü ile entegre olarak çalışacağı yönünde. Ayrıca telefonda arttırılmış gerçeklik (AR) uygulamalarına da yer verileceği düşünülüyor.

HTC'nin metaverse temalı telefonu gerçek dünyaya yenik düştü!

Ancak bu telefon için bir süre daha beklememiz gerekecek. HTC normalde Nisan ayı içerisinde tanıtılması planlanan telefonun ertelendiğini duyurdu. Markanın Taiwan Facebook sayfasında gelen bir soru üzerine, şirketten şöyle bir açıklama yapıldı:

Sabrınız ve desteğiniz için çok teşekkür ederiz. Başlangıçta ikinci çeyrek için planlanan yeni cep telefonlarının piyasaya sürülmesi, salgının küresel tedarik zinciri üzerindeki etkisi nedeniyle ertelendi.

Lütfen sosyal platformumuza da takip etmeye devam edin, yeni telefonun bilgilerini buradan duyuracağız.

HTC'nin metaverse temalı telefonu gerçek dünyaya yenik düştü!

HTC'nin anavatanı Tayvan bugüne kadarki en kötü koronavirüs salgınıyla karşı karşıya. Gelen bilgilere göre ülkede günde 80 binden fazla COVID-19 vakası açıklanıyor. Görünen o ki HTC'in metaverse temalı telefonunu bir süre daha görme fırsatı yakalayamayacağız.

Peki siz HTC ve yeni metaverse girişimi hakkında ne düşünüyorsunuz? Görüşlerinizi yorumlar kısmında bizimle paylaşabilirsiniz.

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Kaynak: Shiftdelete

Metaverse, Android, Tayvan, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel HTC'nin metaverse temalı telefonu gerçek dünyaya yenik düştü! - Son Dakika


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