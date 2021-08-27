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Huawei Ar-Ge Kodlama Maratonu Ödül Töreni Ankara'da gerçekleştirildi - Son Dakika

Huawei Ar-Ge Kodlama Maratonu Ödül Töreni Ankara'da gerçekleştirildi

27.08.2021 12:09
Huawei Ar-Ge Kodlama Maratonu Ödül Töreni Ankara'da gerçekleştirildi, System.String[]

Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Dr. Ömer Fatih Sayan, "Amacımız, Huawei gibi şirketlerle bu iş birliklerini gerçekleştirerek, gençlerimizin kendilerini geliştirmeleri ve bizi daha ileriye götürmelerine fırsat vermek.

Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Dr. Ömer Fatih Sayan, "Amacımız, Huawei gibi şirketlerle bu iş birliklerini gerçekleştirerek, gençlerimizin kendilerini geliştirmeleri ve bizi daha ileriye götürmelerine fırsat vermek." dedi.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) işbirliğiyle 26 Mayıs'ta başlayan "Huawei Ar-Ge Kodlama Maratonu", 25 Ağustos'ta Ankara'da düzenlenen ödül töreniyle sona erdi. Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Dr. Ömer Fatih Sayan, BTK Başkanı Ömer Abdullah Karagözoğlu ve Huawei Türkiye Genel Müdürü Jing Li'nin katıldığı törende dereceye giren maratoncular ödüllendirildi.

Ahmet Yasir Akbal, Ömer Faruk Öztürk, Seyit Ahmet Öztürk, Hasan Sarı ve Muhammed Mücahit Nas "Yapay Zeka" kategorisinde ilk beşe giren yetenekli yazılımcılar olurken; Cihan Ürtekin, Muhammet Eren Taşdemir, Bilal Emir Günay, Kerem İnceçam ve Mustafa Kibar ise "Huawei Mobil Servisleri" kategorisinde ipi göğüsleyen maratoncular arasında yer aldı.

Huawei Ar-Ge Kodlama Maratonu'na toplam 2 bin 368 aday başvurdu. Çeşitli üniversitelerin mühendislik ve fen fakültelerinden yarışmaya katılan adaylar, BTK Akademi eğitim portalı üzerinden, Huawei Mobil Servisleri kategorisinde 25 saat, Yapay Zeka kategorisinde ise 30 saatten fazla süren eğitimleri tamamladı. İkinci aşamada Huawei Türkiye Ar-Ge Merkezi tarafından geliştirilen Yetenek Mülakat Sistemi üzerinden yapılan yeterlik sınavını başarıyla geçen adaylar, final etabına geçmeye hak kazandı. Finalistler, son etapta projelerini 48 saat içinde kodlamayı tamamlayarak, tanınan bir haftalık süre içinde jüri üyelerine sundu.

Her iki kategoride de dereceye giren 10 finalist, Huawei Matebook X bilgisayar ödülünün sahibi oldu. Dereceye giremeyen ancak maratonu tamamlayan finalistler ise Huawei Watch Fit akıllı saat kazandı.

"Amacımız, gençlerimizin kendilerini geliştirmeleri ve bizi daha ileriye götürmelerine fırsat vermek"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Dr. Ömer Fatih Sayan, amaçlarının Huawei gibi şirketlerle bu iş birliklerini gerçekleştirerek, gençlerin kendilerini geliştirmeleri ve ülkeyi daha ileriye götürmelerine fırsat vermek olduğunu belirtti.

Sayan, Kodlama Maratonu'na yönelik yoğun ilgiden de büyük memnuniyet duyduğunu vurgulayarak, "Bilgi ve iletişim teknolojileri alanında herkes için önemli bir fırsatlar ve güçlü bir potansiyel var. Bu etkinliğin gerçekleşmesini sağlayan Huawei yöneticileri, BTK Akademi eğitmenleri ve jüri üyeleri ile katkı sağlayan herkese teşekkür etmek istiyorum. Bana göre bu yarışmayı sadece dereceye giren genç kardeşlerimiz kazanmadı, bu harika deneyimi yaşayan her arkadaşımız maratonu kazanmıştır. Maratona katılım sağlayan herkesi kutluyor ve dijital dünyaya değer katacaklarına ve daha iyi uygulamaların önünü açacaklarına dair inancımı bir kez daha ifade etmek istiyorum." ifadelerini kullandı.

"Kodlama Maratonu gençlerimiz için fırsat niteliğinde"

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu Başkanı Ömer Abdullah Karagözoğlu da yapay zekanın çağın en çok konuşulan kavramları arasında yer aldığına dikkati çekerek, "Ülkemizde güçlü bir girişimcilik eko sistemi oluşturmanın ön koşulu, gençlerimize fikirlerini hayata geçirebilecekleri alanların oluşturulması. Huawei Türkiye Ar-Ge Merkezi iş birliği ile gerçekleştirdiğimiz Kodlama Maratonu da gençlerimizin kendilerini göstermelerine fırsat vermesi açısından güzel ve önemli bir örnek. Bu etkinliğin düzenlenmesindeki katkılarından dolayı Huawei yöneticilerine, BTK Akademi eğitmenlerine, jüri üyelerine ve katkı sağlayan herkese emekleri için teşekkür ediyorum." açıklamasında bulundu.

"850'den fazla Türk mühendis gururumuz oldu"

Huawei Türkiye Genel Müdürü Jing Li ise Türkiye bilişim altyapısının ve ekosisteminin gelişimine katkıda bulunmak için kuruldukları 2002 yılında beri var güçleri ile çalıştıklarını belirterek, "Türk Devleti'nin güveni ve desteği ile Türkiye Ar-Ge merkezimizi 2009 yılından itibaren İstanbul'da kurduk. Bugün, Türkiye Ar-Ge merkezimiz, Huawei'in Çin dışındaki en büyük ikinci Ar-Ge Merkezi haline geldi. 850'den fazla Türk mühendis hem yurt içi hem de yurt dışı pazarlar için geliştirdikleri çözümlerle gururumuz oldu. Huawei Ar-Ge Kodlama Maratonu, bilişim alanındaki yetenekleri geliştirme konusundaki sürekli çabamızın son örneğidir. Dileğim tüm katılımcıların gelecekte önlerine çıkan her zorluğun üstesinden gelmeleridir." ifadelerini kullandı.

Araştırma Geliştirme, Ömer Fatih Sayan, Ankara, Huawei, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Huawei Ar-Ge Kodlama Maratonu Ödül Töreni Ankara'da gerçekleştirildi - Son Dakika


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