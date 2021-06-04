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Huawei Türkiye, çevreci enerji çözümlerini paylaştı - Son Dakika

Huawei Türkiye, çevreci enerji çözümlerini paylaştı

04.06.2021 11:59
Huawei Türkiye, çevreci enerji çözümlerini paylaştı, System.String[]

Huawei Türkiye, geleceğin enerji trendlerinin ve sektörün dijital dönüşümünün konuşulduğu Huawei Türkiye Dijital Enerji Zirvesi'nde, çevreci enerji çözümlerini paylaştı.

Huawei Türkiye, geleceğin enerji trendlerinin ve sektörün dijital dönüşümünün konuşulduğu Huawei Türkiye Dijital Enerji Zirvesi'nde, çevreci enerji çözümlerini paylaştı.

Huawei açıklamasına göre, Huawei Türkiye Dijital Enerji Zirvesi, sektörün lider kurumlarının temsilci ve uzmanlarını, dijital enerji sektörünün son dönemde yaşadığı zorlukları ve gelecekteki yeni fırsatları değerlendirmek üzere çevrimiçi olarak bir araya getirdi.

Etkinliğin odağında, geleceğin enerji trendleri ve sektörün dijital dönüşümü vardı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Huawei Türkiye Genel Müdürü Jing Li, küresel enerji tüketimi ile ilgili veriler hakkında bilgi verdi.

Küresel enerji tüketiminin yıllık bazda yüzde 1,7 arttığını aktaran Li, şunları kaydetti:

"18'inci yüzyıldan bu yana insanların tükettiği enerji, yüzde 85'i fosil yakıtlar olmak üzere 22 kat artmış durumda. Küresel ısınmanın olumsuz getirileri, daha sürdürülebilir ve yeşil enerji kullanımının artması gerektiğine işaret ediyor. Bugün, karbon yoğunluğu insanlığın karşılaştığı en önemli sorunlardan biri. Küresel arenada Çin, Avrupa Birliği, Japonya, Güney Kore ve ABD gibi gelişmiş ekonomiler artık karbon nötr hedeflere yöneliyor.

Karbon yoğunluğu güdümündeki düşük karbonlu enerji, elektrifikasyon ve dijital dönüşümde yeni fırsatlar da yarattı. 83 milyon nüfuslu Türkiye'de, 25 milyon hane, 70 binden fazla sanayi sitesi ve 500'den fazla veri merkezi yer alıyor. Nisan 2021 itibarıyla mobil şebekeye yaklaşık 101,4 MW değerinde yeni güneş enerjisi üretimi entegre edilmiş ve Türkiye'de kümülatif güneş enerjisi gücü 7.065,4 MW seviyesine yükselmiştir. 2030 yılına kadar toplam 38 GW değerinde güneş enerjisi elde edileceği öngörülüyor. Türkiye'de dijital enerji endüstrisinin gelişmesi için çok büyük fırsatlar ve geniş bir hareket alanı var."

"Huawei yıllar içinde dijital enerji alanında da önemli bir deneyimin sahibi oldu"

Jing Li, Huawei Türkiye'nin enerji alanındaki faaliyetlerini de paylaştı.

Huawei Türkiye'nin, müşterileri, iş ortakları ve kamu kurumlarının desteğiyle, insanlığın kaderi için önemli bir konu olarak gördükleri, iklim değişikliğiyle mücadeleye katkıda bulunduğunu aktaran Li, şu ifadeleri kullandı:

"Kamuoyu Huawei'in daha çok 5G, teknolojik cihazlar ve kurumsal teknolojiler gibi alanlardaki faaliyetlerine aşina. Ancak Huawei yıllar içinde dijital enerji alanında da önemli bir deneyimin sahibi oldu. Huawei Dijital Enerji, son derece heyecan verici teknolojik yeniliklere imza atarak, bilgi teknolojilerinin gücüyle dijital enerji sektörünün gelişimine odaklandı. Buna paralel olarak, Nisan 2021'de bağımsız bir birim olarak, Huawei Dijital Enerji İş Grubu'nu kurdu.

Huawei Dijital Enerji İş Grubu Guanliang Zhao yönetiminde faaliyet gösteriyor. Huawei'in dijital enerji çalışmaları yeşil enerji üretimi ve enerji tasarrufunu da kapsayan beş ana başlıkta toplanıyor; Akıllı PV (Akıllı Güneş Pili), Baz İstasyonu Enerji Tesisleri, Veri Merkezi Enerjisi, Araca Entegre Enerji ve Modüler Güç Kaynakları. Huawei, Akıllı PV (Güneş Pili), Baz İstasyonu Enerji Tesisleri, Veri Merkezi Enerjisi alanlarında küresel pazarda lider konumda yer alıyor. Şirket, cihaz bazındaki uygulamaları ile milyonlara ulaşırken, 170'ten fazla ülke ve bölgeyi kapsayarak, dünya nüfusunun üçte birine hizmet sağlıyor."

"Huawei'in yenilikçi dijital güç çözümleri sadece ticari başarıya odaklanmıyor"

Jing Li, şirketin artan enerji sektörü yatırımları hakkında da bilgi verdi.

Huawei'in yenilikçi dijital güç çözümlerinin sadece ticari başarıya odaklanmadığını belirten Li, bu çalışmaların aynı zamanda sürdürülebilir ve çevreci kalkınma için de değer yaratacağına inandıklarını aktardı.

Li, Huawei Dijital Enerji çözümlerinin bugüne kadar 325 milyar kilovat/saatten fazla yeşil enerji üretimine imza attığını, 10 milyar kilovat/saatlik güç tüketimini de azaltmayı başardığını belirterek, şu ifadeleri kullandı:

"Bu da gezegenimize 220 milyon ağaç dikmeyle eş değerde. Dijital dönüşüm sürecinde çok sayıda baz istasyonuna ihtiyaç var. Tamamen basitleştirilmiş baz istasyonlarında yeşil enerji kaynaklarının kullanımı oldukça önemli. Huawei bu amaçla yenilikçi baz istasyonu çözümleri üreterek, bu alandaki enerji verimliliğini yüzde 96 artırdı. İnovasyon odaklı sistem mimarisi ve dijital enerji araştırmalarına hız verirken, yeşil enerji endüstrisine de katkıda bulunuyoruz. Hep birlikte çalışarak dijital dönüşümde daha fazla değer yaratacağımıza, hayatımızı daha çevreci ve daha iyi bir hale getireceğimize inanıyoruz."

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Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Huawei Türkiye, çevreci enerji çözümlerini paylaştı - Son Dakika Ekonomi


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