Huawei WiFi AX3 Router, Wi-Fi 6 Plus ile ev ağlarında işleri kolaylaştırıyor - Son Dakika

Huawei WiFi AX3 Router, Wi-Fi 6 Plus ile ev ağlarında işleri kolaylaştırıyor

04.05.2021 12:39
Huawei WiFi AX3 Router, Wi-Fi 6 Plus ile ev ağlarında işleri kolaylaştırıyor, System.String[]

Huawei WiFi AX3 Router, Wi-Fi 6 Plus ile daha yüksek hız ve daha düşük ağ gecikmesi sunarak, tüketicilere ev ağlarında kolaylıklar sağlıyor.

Huawei WiFi AX3 Router, Wi-Fi 6 Plus ile daha yüksek hız ve daha düşük ağ gecikmesi sunarak, tüketicilere ev ağlarında kolaylıklar sağlıyor.

Huawei Türkiye açıklamasına göre, Wi-Fi 6, 5G'nin dayandığı aynı gelişmiş teorilerin çoğunu kullanarak daha hızlı ve önceki Wi-Fi nesillerine göre daha yüksek bant genişliği ile daha düşük gecikme süresi sağlıyor. Huawei, Wi-Fi 6'yı ilk benimseyen şirketlerden biri olurken, diğer markalar Wi-Fi 6 kullanmaya başlamadan önce kendi "Wi-Fi 6 Plus" ürünlerini piyasaya sürdü.

Huawei'nin Wi-Fi 6 Plus yönlendiricisi olan AX3'ün gücü, normal Wi-Fi 6 standardının üzerine inşa edilen çip tabanlı hızlandırma teknolojisinde yatıyor. Huawei tarafından geliştirilen Wi-Fi 6 çipleri, Huawei WiFi AX3 ve Huawei'nin en yeni amiral gemisi cep telefonlarında kullanılıyor. Çip düzeyinde yapılan yenilikler, daha hızlı ağ bağlantıları ve iletim hızları sağlıyor. Ayrıca Marka'nın Wi-Fi 6 Plus'ı, normal 80 MHz bant genişliğinden iki kat daha hızlı çalışabilen 160 MHz'lik ultra geniş bir bant genişliğine sahip.

Açıklamaya göre, Wi-Fi 6 Plus ile Huawei WiFi AX3, sektördeki en hızlı yönlendiricilerden biri olarak öne çıkıyor. Huawei WiFi AX3, tüm AX3000 yönlendiricileri arasında en güçlülerinden biri olan Gigahome 1,4 GHz CPU barındırıyor.

Huawei AI Life uygulamasıyla kurulum, güç kaynağını ve ağ kablosunu bağlamak, Huawei WiFi AX3'ün yapılandırılması için yeterli oluyor. Günümüzde eve gelen misafirlerin ilk istediği şey Wi-Fi şifresi oluyor. Hepsini yönlendiriciye tek tek bağlamak yorucu olabiliyor, ancak Huawei WiFi AX3'ün tek dokunuşta ağ bağlantısı yapması bu durumu bir sorun olmaktan çıkarıyor.

Hız ve sinyal kapsama yeniliği

Açıklamada aktarılanlara göre, ev ağları uzun süredir düşük hızlar ve düşük sinyal kalitesiyle boğuşuyor. Huawei WiFi AX3, özellikle bu iki sorunu ele almak için tasarlandı. Wi-Fi 6 Plus teknolojisi, daha yüksek hız ve daha düşük ağ gecikmesi sunuyor. Özellikle yönlendirici, Wi-Fi 6 Plus kullanıcı deneyimini destekleyen Huawei telefonlarıyla birlikte kullanıldığında hız deneyimi önemli ölçüde iyileştiriliyor.

Wi-Fi 6 Plus ile telefondan maksimum indirme hızı 1349 Mbit/s ve maksimum yükleme hızı 404 Mbit/s olarak ölçülüyor. Bu durum, Wi-Fi 5 ile telefondaki oranların iki katından fazla. 100 Mbit/s'lik bir fiber optik geniş bant hizmetine abone olan kullanıcılar, HUAWEI WiFi AX3 ağ kaynaklarını tam olarak kullanabiliyor. Bu yüksek hızlı ağlar, her şeyin daha sorunsuz çalışmasını sağlıyor. UHD 4K video bile, videonun farklı bölümleri arasında atlarken donma olmadan önceden indirilmiş gibi oynatılabiliyor.

TikTok gibi sosyal medya platformlarında, bir videodan diğerine geçildiğinde herhangi bir duraklama veya yükleme süresi olmaksızın bu ağlarda mükemmel şekilde oynatılıyor. Ev ağına daha fazla cihaz eklemek bile ağın hızını azaltmıyor.

Huawei WiFi AX3 Dual-Core router, 499 TL tavsiye edilen son kullanıcı fiyatıyla Huawei Online Mağazada satışa sunuldu.

Türkiye, Huawei, 5G, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Huawei WiFi AX3 Router, Wi-Fi 6 Plus ile ev ağlarında işleri kolaylaştırıyor - Son Dakika


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