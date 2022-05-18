Hüdapar'dan Milli Yol Partisi'ne Ziyaret - Son Dakika
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Hüdapar'dan Milli Yol Partisi'ne Ziyaret

18.05.2022 17:50

Hür Dava Partisi (HÜDAPAR) Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu, Milli Yol Partisi Genel Başkanı Remzi Çayır'ı ziyaret etti. Yapıcıoğlu, “Her bir siyasi partiyle mutlaka memleketin sorunlarının çözümü için diyalog kurulabilmelidir, ortak bazı noktalarda buluşma sağlanabilmelidir” dedi.

Hür Dava Partisi (HÜDAPAR) Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu, Milli Yol Partisi Genel Başkanı Remzi Çayır'ı ziyaret etti. Yapıcıoğlu, "Her bir siyasi partiyle mutlaka memleketin sorunlarının çözümü için diyalog kurulabilmelidir, ortak bazı noktalarda buluşma sağlanabilmelidir" dedi.

Zekeriya Yapıcıoğlu, Remzi Çayır'ı bugün Milli Yol Partisi Genel Merkezi'nde ziyaret etti. Remzi Çayır, ziyaret sırasında şöyle konuştu:

"BÜTÜN PARTİLERİ DOLAŞACAĞIZ"

"Partiler birbirleriyle konuşup görüşebilirlerse ülke için, millet için, insanlık için faydalıdır. Ama ülkenin, milletin istikbali için olursa faydalıdır. Bu memleket için hayal kuranlar bizim için çok değerlidir. Biz, kongremizi yaptıktan sonra bütün partileri dolaşacağız. Kafamızda Türkiye'nin geleceği ile ilgili düşünceler, fikirler ve hayaller var. Bu hayalleri bütün muhataplarımızla paylaşacağız ve üçüncü yolu milletin önüne koyacağız."

"LÜTFEN ÜSLUBUNUZU YUMUŞATIN"

Diğer siyasi partilere çağrıda bulunan Zekeriya Yapıcıoğlu ise şunları söyledi:

"Siyasi hayatımıza katılan yeni partilerden birisi olarak Milli Yol Partisi'ni ziyaret ettik. Siyasi partiler arasında diyalog önemlidir. Maalesef günümüzde siyasi partilerin önemli bir kısmı, birbirleriyle sert bir üslupla medya üzerinden diyalog kurarak hem birbirlerini hem de milleti geriyorlar. Biz, bu üsluptan çok şikayetçiyiz. Siyasi partilerinin yetkileri kameralar aracılığıyla değil, yüz yüze görüşürlerse belki ortam biraz daha yumuşayabilir. Her bir siyasi partiyle mutlaka memleketin sorunlarının çözümü için diyalog kurulabilmelidir, ortak bazı noktalarda buluşma sağlanabilmelidir.

Memleketin sorunlarıyla ilgili siyasi partiler arasında diyaloglar devam etmelidir. Diğer siyasi partilere de çağrımızdır; lütfen üslubunuzu yumuşatın. Lütfen birbirinizle diyalog kurmayı deneyin. Bu iklim oluşursa toplumun bugün içinde bulunduğu gergin ruh halinin de biraz daha iyi bir noktaya geleceğini düşünüyoruz."

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Kaynak: ANKA

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