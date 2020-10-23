Hüda-Par Mazıdağı teşkilatından Fransa'ya tepki - Son Dakika

Hüda-Par Mazıdağı teşkilatından Fransa'ya tepki

23.10.2020 15:57
Hüda-Par Mazıdağı teşkilatından Fransa'ya tepki, System.String[]

Hüda-Par Mardin'in Mazıdağı ilçe teşkilatı, Fransa Cumhurbaşkanı Emanuel Macron'un İslam karşıtı uygulama ve zorbalıklarına sert tepki gösterdi.

Hüda-Par Mardin'in Mazıdağı ilçe teşkilatı, Fransa Cumhurbaşkanı Emanuel Macron'un İslam karşıtı uygulama ve zorbalıklarına sert tepki gösterdi.

Hüda-Par Mazıdağı İlçe Başkanı Abdulaziz Tuna, parti binasında yaptığı basın açıklamasında dünyadaki İslam ülkelerinin Fransa'nın İslam düşmanlığına karşı harekete geçmesini, Müslümanların hak ve hukukunu koruyacak bir mekanizmanın mutlaka kurulmasının gerektiğini söyledi. Avrupa ve Frans'nın İslam düşmanlığının açık bir hale geldiğini belirten Tuna, Müslümanlara yapılan engellemelerin fiziki saldırılara dönüştüğünü ifade etti. Tuna, "Avrup'da İslam'a ve Müslümanlara yönelik ayrımcılık ve engellemeler, fiziki saldırılara ve aleni bir düşmanlığı dönüşmüş durumdadır. Sözde demokrasisi ve özgürlükleri ile övünen Fransa, bu düşmanlık ve ötekileştirme furyasının başını çekmektedir. Söz konusu Müslümanlar ve İslam olunca, bütün özgürlükçü ilkeleri helvadan birer puta dönüşen Fransa, kendi vatandaşı Müslümanları haklarından mahrum edebilmektedir. Fransa'nın toy, cahil ve kaprisli Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, açıklama ve uygulamalarıyla İslam'a karşı olan kin ve nefretini artık aleni bir savaşa dönüştürmüştür. Afrika'da Müslümanlara karşı uygulamış olduğu tekniklerin bir benzerini kendi ülkesindeki Müslümanlara karşı uygulamaya çalışmaktadır. Her türlü misyonerlik ve ifsat faaliyetleriyle dinlerinden koparamadığı Müslümanlara 'terör ve aşırılıkla mücadele' adı altında her türlü baskı ve ayrımcılığı yapmakta, Charlie Hebdo gibi İslam düşmanı basın ve medyayı himaye ederek onları cesaretlendirmektedir. İzzet ve irade sahibi İslam ülkeleri, Fransa'nın bu İslam düşmanlığına karşı mutlaka harekete geçmeli, dünya genelinde Müslümanların hak ve hukukunu koruyacak bir mekanizma mutlaka kurulmalıdır. Başta Fransa olmak üzere Avrupa'da artışa geçen İslam düşmanlığını lanetliyoruz. Avrupa İslam'a gebedir. Bir gün mutlaka bu kutlu doğum gerçekleşecektir" dedi. - MARDİN

Hüda-Par Mazıdağı teşkilatından Fransa'ya tepki
Hüda-Par Mazıdağı teşkilatından Fransa'ya tepki
Hüda-Par Mazıdağı teşkilatından Fransa'ya tepki

Mazıdağı, Hüda Par, Fransa, İslam, Politika, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Politika Hüda-Par Mazıdağı teşkilatından Fransa'ya tepki - Son Dakika


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