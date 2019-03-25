Son Dakika Haberleri: Hudeyde'de Çatışmalar Yeniden Başladı

Hudeyde'de Çatışmalar Yeniden Başladı

9 dakika önce

Yemen'in batısındaki Hudeyde kentinde Husiler ile hükümet güçleri arasındaki çatışmaların yeniden başladığı belirtildi.

Hudeyde'de Çatışmalar Yeniden Başladı, System.String[]
Yemen'in batısındaki Hudeyde kentinde Husiler ile hükümet güçleri arasındaki çatışmaların yeniden başladığı belirtildi.

Hükümete bağlı askeri bir kaynaktan alınan bilgiye göre, Hudeyde'deki çatışmasızlık hali 3 hafta sürdü. Husiler ile hükümet güçleri arasında yeniden başlayan çatışmaların Uluslararası Hudeyde Havalimanı ile kentin doğu girişine yakın bölgelerde yoğunlaştığı kaydedildi.

Askeri kaynak ayrıca, Husilerin, Hays ilçesinde bir semte topçu ateşiyle düzenlediği saldırıda biri çocuk 3 kişinin öldüğünü, bazı kişilerin de yaralandığını ifade etti.

Yemen hükümeti ya da Husilerden çatışmalara ilişkin henüz açıklama gelmedi.

Hudeyde'de taraflar arasında son çatışma 3 Mart'ta yaşanmıştı.

Yemenli taraflar, BM himayesinde İsveç'in başkenti Stockholm'de 6-13 Aralık 2018'de gerçekleştirilen istişare toplantılarında esir değişimi, Hudeyde'de ateşkes, limanlar ve Taiz ile ilgili anlaşma imzalamıştı.

Hudeyde ve çevresi için 18 Aralık'ta yürürlüğe giren ateşkes zaman zaman kesintiye uğrarken, kentten çekilme konusunda henüz somut bir adım atılamadı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 25.03.2019 11:33 Kaynak: AA

Aralık, Yemen, Hükümet, Güncel
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