"Hudut kartalları" Edirne ve Van sınırlarında uyuşturucu ele geçirdi - Son Dakika
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"Hudut kartalları" Edirne ve Van sınırlarında uyuşturucu ele geçirdi

17.05.2022 20:36
"Hudut kartalları" Edirne ve Van sınırlarında uyuşturucu ele geçirdi

Milli Savunma Bakanlığı, Edirne ve Van sınırlarında yaklaşık 55 kilogram uyuşturucu madde ele geçirildiğini bildirdi.

Milli Savunma Bakanlığı, Edirne ve Van sınırlarında yaklaşık 55 kilogram uyuşturucu madde ele geçirildiğini bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, keşif, gözetleme ve devriye faaliyetlerini sürdüren "hudut kartalları"nın, Edirne sınırındaki arama tarama faaliyetinde 1 çuval içerisinde 15 kilo 640 gram esrar ele geçirdiği belirtildi.

Açıklamada, Van hudut hattında ise İl Jandarma Komutanlığı ile müşterek gerçekleştirilen operasyonda 2 çuval ve 2 el çantası içerisinde 39 kilo 287 gram esrar ele geçirildiği kaydedildi.

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Kaynak: AA

Milli Savunma Bakanlığı, Uyuşturucu, Edirne, Van, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel 'Hudut kartalları' Edirne ve Van sınırlarında uyuşturucu ele geçirdi - Son Dakika


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