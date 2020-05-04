Hugo Rodallega depremi! Rest... - Son Dakika
Son Dakika Spor Hugo Rodallega depremi! Rest... - Son Dakika Spor

Hugo Rodallega depremi! Rest...

6 saat önce

Sezon başında Trabzonspor'dan bedelsiz olarak Denizlispor'a katılan Hugo Rodallega, Süper Lig'in en tecrübeli golcüleri arasında.

Hugo Rodallega depremi! Rest..., System.String[]

Sezon başında Trabzonspor'dan bedelsiz olarak Denizlispor'a katılan Hugo Rodallega, Süper Lig'in en tecrübeli golcüleri arasında. 34 yaşındaki futbolcu, kariyerine Denizlispor'da devam ederken, kulübüyle geçtiğimiz günlerde bir sıkıntı yaşadı.


HERKES NEGATİF ÇIKTI AMA RODALLEGA HALA TEDİRGİN


Geçtiğimiz günlerde koronavirüs nedeniyle test yaptıran Denizlispor Kulübü, yapılan tetkiklerin ardından hiçbir oyuncusunda ve teknik ekibinde sonucun pozitif çıkmadığını açıklamıştı ve müjdeli haberi vermişti.


Asist Analiz'in haberine göre; Koronavirüs arasından sonra ilk kez 3 gün önce takım antrenmanlarına başlayan Ege ekibinde, takımın Kolombiyalı golcüsü Rodallega; kulübe rest çekti. Koronavirüs nedeniyle sıkıntı yaratan 34 yaşındaki golcü, Denizlispor'un ilk idmanına katılmadı. Yönetim futbolcuyu zar zor ikna etse de Rodallega ikinci antrenmanda sadece düz koşu yapmak koşuluyla idmana çıktı. Oldukça tedirgin olduğu öğrenilen tecrübeli golcü için yöneticiler; oyuncuya bu telaşını atması için moral veriyor.


Bu sezon Denizlispor'da 23 resmi maça çıkan Rodallega, bu karşılaşmalarda 6 gol ve 1 asistlik performans gösterdi.



Hugo Rodallega Martinez, Trabzonspor, Koronavirüs, Denizlispor, Spor, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 04.05.2020 10:48 

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