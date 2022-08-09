Bu iddia çok ses getirir! Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Beşar Esad ile telefonda görüşeceği öne sürüldü - Son Dakika
Üye Girişi

Bu iddia çok ses getirir! Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Beşar Esad ile telefonda görüşeceği öne sürüldü

09.08.2022 10:43

Rusya Devlet Başkanı Putin'in teklifi üzerine Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad ile telefonda görüşebileceği iddia edildi.

2011 yılında komşu ülke Suriye'de başlayan iç savaş nedeniyle Esad zulmünden kaçan milyonlarca Suriyeli, ülkemize sığındı. Savaş hala Suriye'nin birçok bölgesinde devam ederken dikkat çeken bomba bir iddia ortaya atıldı.

PUTİN, DİYALOG TAVSİYESİNDE BULUNDU

Bilindiği gibi geçtiğimiz günlerde Soçi'ye giden Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rus lider Putin ile Suriye'ye ilişkin fikir alışverişinde bulundu. Dönüş yolunda gazetecilerin sorularını yanıtlayan Erdoğan, Putin'in Suriye sınırındaki terör yapılanlamalarına karşın kendisine "Mümkün olduğunca bunları, rejimle birlikte çözme yolunu tercih ederseniz çok daha isabetli olur" önerisi getirdiğini söylemişti.

TELEFONDA GÖRÜŞEBİLİRLER

Bu gelişmelerin ardından iktidara yakınlığıyla bilinen Türkiye Gazetesi, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Suriye Devlet Başkanı Esad'ın görüşebileceğini öne sürdü. Habere göre Ankara bu görüşme için "Henüz erken" değerlendirmesinde bulundu. Ancak olası bir Erdoğan-Esad görüşmesinin bir telefon düzeyinde gerçekleşebileceği kaydedildi. Türkiye ve Suriye arasındaki görüşme trafiğinde bölgeyi iyi tanıyan uzmanlardan bir komisyon kurma safhasına geçildi. Bir Körfez ülkesi ile Afrika'daki bir İslam ülkesi ara buluculuk yapıyor.

YORUMLAR
500
Dolar 18'e tırmanışını sürdürüyor! 17,96 seviyesinden işlem görüyor Dolar 18'e tırmanışını sürdürüyor! 17,96 seviyesinden işlem görüyor İstanbul'da taksici ile motokuryenin yumruklu kavgası kamerada! Kadın müşterinin valizini yere atıp gitti İstanbul'da taksici ile motokuryenin yumruklu kavgası kamerada! Kadın müşterinin valizini yere atıp gitti

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Bu iddia çok ses getirir! Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Beşar Esad ile telefonda görüşeceği öne sürüldü - Son Dakika


Son Dakika
11:03 Dolar 18'e tırmanışını sürdürüyor! 17,96 seviyesinden işlem görüyor
10:49 Öfkeli Fenerbahçe taraftarları yeni transfer Gustavo'nun performansına sert tepki gösterdi
10:43 Bu iddia çok ses getirir! Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Beşar Esad ile telefonda görüşeceği öne sürüldü
10:35 Gram altın fiyatı güne düşüşle başladı! İşte altın fiyatları...
10:56 İstanbul'da taksici ile motokuryenin yumruklu kavgası kamerada! Kadın müşterinin valizini yere atıp gitti
10:25 BDDK 81 ilin borç haritasını duyurdu! İstanbul birinci sırada diye beklenirken zirvede Konya yer aldı
10:17 Nihat Doğan, 3 aylık hamile olduğu söylenen İranlı hayranı Arzu ile dünyaevine girdi
10:21 Bursa'da kraliçe arıyı takip eden binlerce arı oteli bastı: Herkes nereye koşturacağını bilemedi
09:50 Adana'da bir genç, annesine, "Seni kocamla evlendirelim" diyerek kumalık teklifinde bulunan komşusunun evine mermi yağdırdı
09:49 Piyanist Fazıl Say'dan Fenerbahçe'nin rakibi Ümraniyespor hakkındaki şok sözler: Para akmış bir yerden
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 9.08.2022 11:19:27. #1.12#
SON DAKİKA: Bu iddia çok ses getirir! Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Beşar Esad ile telefonda görüşeceği öne sürüldü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement