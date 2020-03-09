Hükümlü annelerin çocukları için şarkı söylediler - Son Dakika
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Hükümlü annelerin çocukları için şarkı söylediler

6 saat önce

Bodrum'da 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü etkinlikleri kapsamında anlamlı bir konser verildi.

Hükümlü annelerin çocukları için şarkı söylediler, System.String[]

Bodrum'da 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü etkinlikleri kapsamında anlamlı bir konser verildi. Ayvalık Açık Tip Cezaevi Kadın Hükümlülerin Çocukları için oyun evi yapımı masraflarını karşılamak amacıyla gerçekleşen "Ona Ses Ol" projesi kapsamında Mandalin'de gerçekleştirilen konsere ilgi yoğun oldu.


Hükümlü annelerin çocukları için Sanatçı Pınar Seli Soydaş öncülüğünde bir araya gelen psikolog, avukat, emlak danışmanı, mühendis, ev hanımı gibi farklı meslek gruplarından 24 kadın, sahnedeki performanslarıyla alkış aldı. Konseri izleyenler arasında Belediye Başkan Yardımcısı Ummahan Yurt da vardı.


Sezen Aksu'nun 'Bir çocuk sevdim' adlı şarkısı ile konsere başlayan koro, 'Gidelim buralardan', 'Bana bir masal anlat baba', 'Ünzile', 'Güneş topla benim için' gibi şarkıları seslendirdi.


Sahnede yaptığı konuşmada konsere destek veren herkese teşekkür eden Pınar Seli Soydaş, ayrıca kamu spotu olarak yayınlanması için bir klip hazırladıklarını da belirterek "Daha geniş kitlelere yayılsın, daha çok insan farkına varsın, farkındalık olsun istedik. Çünkü çoğumuz içeride 0-6 yaşa kadar çocukların olduğunu bilmiyoruz. Annelerinin yanında kalmak zorunda olduklarını bilmiyoruz. Daha çok farkındalık ve bu yolda bir şeyler yapabilmek adına bir klip hazırladık. Kamu spotu haline gelebilmesi için de elimizden geleni yapacağız. Sizlerin beğenisine sunuyoruz" dedi.


Soydaş'ın konuşması sonrası mekan içerisindeki ekranda klip oynatıldı.


Kadın ve çocuk temalı şarkıların koro ve solo olarak söylendiği konser, yaklaşık 2 saat sürdü. - MUĞLA

8 Mart, Bodrum, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 09.03.2020 03:20 Kaynak: İHA
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