Son Dakika Haberleri: Hulusi Akar: "ABD'nin gözlem noktasına ise herhangi bir atış söz konusu değildir"
Son Dakika Genel Hulusi Akar: 'ABD'nin gözlem noktasına ise herhangi bir atış söz konusu değildir'

Hulusi Akar: "ABD'nin gözlem noktasına ise herhangi bir atış söz konusu değildir"

1 saat önce

Hulusi Akar: "ABD'nin gözlem noktasına ise herhangi bir atış söz konusu değildir" "Vatanımız ve milletimiz için bir kez daha başaracağız" TSK Komuta Kademesi ile Kara Kuvvetleri Komutanlığı İleri Müşterek Harekat Merkezi'ne giden Bakan Akar, Barış Pınarı Harekatı için "Vatanımız ve milletimiz...

Hulusi Akar: "ABD'nin gözlem noktasına ise herhangi bir atış söz konusu değildir"

"Vatanımız ve milletimiz için bir kez daha başaracağız"

TSK Komuta Kademesi ile Kara Kuvvetleri Komutanlığı İleri Müşterek Harekat Merkezi'ne giden Bakan Akar, Barış Pınarı Harekatı için "Vatanımız ve milletimiz için bir kez daha başaracağız" dedi.

ŞANLIURFA - Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar beraberinde Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ümit Dündar, Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Hasan Küçükakyüz ve Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Adnan Özbal ile gece Şanlıurfa'ya gitti. Şanlıurfa GAP Havalimanı'ndan sınır hattı yakınındaki Kara Kuvvetleri Komutanlığı İleri Müşterek Harekat Merkezi'ne geçen Bakan Akar ve TSK Komuta Kademesi, harekata katılan birliklerin komutanlarıyla toplantı yaptı.

Barış Pınarı Harekatı'nda gelinen son durumu bir kez de sahada inceleyen Bakan Akar ve Komutanlar, talimatlar verdi. Bakan Akar ve TSK Komuta Kademesi'nin Harekat Merkezi'ndeki yoğun mesaisi sabahın ilk ışıklarına kadar devam etti. Barış Pınarı Harekatı'nda Türk Silahlı Kuvvetleri'nin önemli bir mücadele verdiğini ifade eden Bakan Akar, "Vatanımız ve milletimiz için bir kez daha başaracağız" dedi.

ABD'nin Gözlem Noktasına Atış Söz Konusu Değil

Bakan Akar, Harekat Merkezi'nden çıkışında gazetecilerin "ABD'de gözlem noktasına atış yapıldığı" yönünde ortaya atılan iddiaları sorması üzerine şu yanıtı verdi:

"ABD gözlem noktasının yaklaşık 1000 metre güney batısındaki tepelerden Suruç'un güneyindeki sınır karakollarımıza Doçka ve havan tacizleri yapıldı. Meşru müdafaa kapsamında karşılık verilerek atışların yapıldığı terör mevzileri ateş altına alındı. ABD'nin gözlem noktasına ise herhangi bir atış söz konusu değildir. Atış öncesinde de ABD üssüne yönelik zarar verilmemesi için her türlü tedbir alınmıştır. ABD tarafından konunun tarafımıza iletilmesi sonucu tedbiren ateşler kesilmiştir. Kesinlikle ABD ve Koalisyon askerinin vurulması söz konusu değildir. Zaten karargahlarımızla ABD'liler arasında gerekli koordinasyon yapılmaktadır."

Hulusi Akar: ABD'nin gözlem noktasına ise herhangi bir atış söz konusu değildir

Hulusi Akar, TSK, Genel

Haber Yayın Tarihi: 12.10.2019 11:52 Kaynak: İHA
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