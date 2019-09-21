Son Dakika Haberleri: Hülya Koçyiğit, Belgradlı sinema severlerle bir araya geldi
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Hülya Koçyiğit, Belgradlı sinema severlerle bir araya geldi

1 saat önce

Türk Film Haftasının kapanış programının sürpriz konuğu 1963 yılında yapımı gerçekleştirilen ve dünyanın farklı noktalarında gösterilen ve hala izleyici tarafından büyük bir beğeni ile izlenene "Susuz Yaz" filmin başrol oyuncusu yeşilçam'ın dört yapraklı yoncasının güzide ismi Hülya Koçyiğit oldu.

Hülya Koçyiğit, Belgradlı sinema severlerle bir araya geldi, System.String[]

Türkiye Cumhuriyeti Belgrad Büyükelçiliği himayelerinde, Sinema Genel Müdürlüğü ve Belgrad Dom Omladine (Gençlik Evi) 'nin destekleriyle, Yunus Emre Enstitüsü tarafından Sırbistan'ın başkenti Belgrad'da gerçekleştirilen "Türk Film Haftası" "Susuz yaz" ve "İşe Yarar Bir Şey" isimli filmlerin gösterimi ile tamamladı.

Türkiye'nin diğer ülkeler ile kültürel alışverişini arttırıp dostluğunu geliştirme ilkesiyle hareket eden Yunus Emre Enstitüsü'nün düzenlediği Belgrad Türk Filmi Haftası'nın açılışı 15 Eylül 2019'da 'Aşk Tesadüfleri Sever' filminin gösterimi ile gerçekleştirildi. Belgesel, komedi, dram, korku ve aksiyon türlerinde zengin bir film seçkisinin izleyici ile buluştuğu film haftasında'Organize İşler 2', 'Türk İşi Dondurma', 'Ahlat Ağacı' ve 'Unutursam Fısılda' gibi başarılı Türk filmlerin yansıra dünyanın farklı noktalarında yıllarca gösterimi gerçekleştirilen baş yapıt "Susuz Yaz" filmi de Belgradlı sinemaseverlerin beğenisine sunuldu.

Belgrad Dom Omladine'de 6 gün boyunca 11 filmin gösteriminin gerçekleştirildiği Türk film Haftasında Türk sinemasının duayeni Hülya Koçyiğit sinemaseverlerle bir araya getirdi. Belgrad Türk Film Haftasına onur konuğu olarak katılan Koçyiğit, katılımcılarla birlikte Susuz Yaz filmini izledi ve başarılarla dolu kariyerinden önemli yaşanmışlıkları samimiyetle paylaştı.

"O günleri tekrar yaşadım"

Seyircilerle birlikte "Susuz Yaz" filmini izleyen Hülya Koçyiğit, "Aradan yıllar geçse de yaşanılmış o günleri her izledikçe tekrar yaşamak çok duygulandırıyor" dedi.

Yunus Emre Enstitüsü'nün düzenlediği bu tür kültürel etkinliklerde seyircilerle bir arada olmaktan duyduğu memnuniyeti dile getiren Koçyiğit, Belgradlı sinemaseverlerin de sorularını yanıtladı. Koçyiğit, "Belgrad'da olmaktan çok mutluyum. Bugün Belgrad'ı gezme ve insanlarla konuşma fırsatı buldum. Bizlerin çok fazla ortak noktası var. Ortak çok fazla kelimemiz, birbirine yakın kültürlerimiz var. Yeşilçam filmlerini izlerseniz film konularımızda ve filmlerde de ortak noktalarımızın olduğunu rahatlıkla görebilirsiniz." şeklinde konuştu.

Yapılan söyleşinin ardından "İşe Yarar Bir Şey" filmin gösteriminin ardından "Türk Film Haftası" tamamlandı.

Hülya Koçyiğit, Susuz, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 21.09.2019 01:42 Kaynak: Bültenler
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