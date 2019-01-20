Son Dakika Haberleri: Hünkari Güvercinleri Görücüye Çıktı

Hünkari Güvercinleri Görücüye Çıktı

1 saat önce

Hünkari güvercinleri görücüye çıktıİZMİR - Osmanlı padişahları tarafından özenle beslendiği için "Hünkari" adı verilen güvercinler, İzmir'in Kemalpaşa ilçesindeki güzellik yarışmasında görücüye çıktı.

Hünkari güvercinleri görücüye çıktı

İZMİR - Osmanlı padişahları tarafından özenle beslendiği için "Hünkari" adı verilen güvercinler, İzmir'in Kemalpaşa ilçesindeki güzellik yarışmasında görücüye çıktı.
Kemalpaşa Belediyesinin katkılarıyla uzun yıllardır Hünkari ve farklı türdeki güvercinlerin yetiştiriciliğiyle ilgilenen Ahmet Genç'in organizesinde Ege Bölgesi'nde 1.'si düzenlenen Hünkari ve Kısa Gagalı Güvercinler Yarışması, Akalan köyü çok amaçlı salonunda gerçekleştirildi. Yoğun ilgi gören ve renkli görüntülere sahne olan yarışmaya 10 ilden 400'e yakın güvercin katılırken, jüri tarafından iki ana başlık altında birden fazla kategoride dereceye giren güvercin yetiştiricilerine ödül verildi.
Birden fazla kategoride değerlendirme yaptıklarını ifade eden jüri üyeleri, "Bu güvercinlerin kendilerine göre özellikleri var. Desen dağılımı, renk canlılığı, kafasındaki tepe ve gaga yapısı. Vücudun bütün olarak duruşunu göz önünde bulundurup değerlendirdik" dediler.
Yarışma organizatörü İbrahim Genç de, "Yarışmaya İstanbul, Manisa Bursa, Denizli ve daha birçok ilden 400'e yakın güvercin katıldı. Bu yarışmayı düzenlememizin amacı güvercinlerin kendi memleketinde çoğalması, değer verilmesi ve besleyen kişilere kupa vererek teşekkür etmek ve nesli tükenmekte olan bu iki nadide kuş türüne bir nebze oldun dikkat geçmek" diye konuştu.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 20.01.2019 06:26 Kaynak: İHA

Ahmet Genç, İzmir, Kemalpaşa, Yerel
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