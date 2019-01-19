Hurda Toplayan Suriye Uyruklu İş Makinesinin Altında Kaldı

İzmir
'in Çiğli
ilçesinde çöp depolama alanında atık toplayan Suriye
uyruklu, manevra yapan iş makinesinin altında kalarak yaşamını yitirdi. Harmandalı
çöp depolama alanında hurda malzeme toplayan Suriyeli Mustafa Tahkika (38), düzenleme çalışması yapan Mahmut Y'nin kullandığı dozerin altında kaldı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis
ekipleri, Tahkika'nın hayatını kaybettiğini belirledi.
Olay sonrası şirketin şantiyesine giden sürücü, Çiğli İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince gözaltına alındı.
İzmir'de hurdacılık yaparak geçimini sağladığı öğrenilen Tahkika'nın cesedi, savcılık incelemesi sonrası İzmir Adli Tıp
Kurumuna gönderildi.
Mahmut Y'nin polise verdiği ifadesinde, çöplerin arkasında kalan Tahkika'yı görmediğini, öldüğünü fark edince korkarak şantiyeye sığındığını söylediği öğrenildi.