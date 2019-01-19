Son Dakika Haberleri: Hurda Toplayan Suriye Uyruklu İş Makinesinin Altında Kaldı

Hurda Toplayan Suriye Uyruklu İş Makinesinin Altında Kaldı

1 saat önce

İzmir'in Çiğli ilçesinde çöp depolama alanında atık toplayan Suriye uyruklu, manevra yapan iş makinesinin altında kalarak yaşamını yitirdi.

Hurda Toplayan Suriye Uyruklu İş Makinesinin Altında Kaldı, System.String[]
İzmir'in Çiğli ilçesinde çöp depolama alanında atık toplayan Suriye uyruklu, manevra yapan iş makinesinin altında kalarak yaşamını yitirdi.

Harmandalı çöp depolama alanında hurda malzeme toplayan Suriyeli Mustafa Tahkika (38), düzenleme çalışması yapan Mahmut Y'nin kullandığı dozerin altında kaldı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri, Tahkika'nın hayatını kaybettiğini belirledi.

Olay sonrası şirketin şantiyesine giden sürücü, Çiğli İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince gözaltına alındı.

İzmir'de hurdacılık yaparak geçimini sağladığı öğrenilen Tahkika'nın cesedi, savcılık incelemesi sonrası İzmir Adli Tıp Kurumuna gönderildi.

Mahmut Y'nin polise verdiği ifadesinde, çöplerin arkasında kalan Tahkika'yı görmediğini, öldüğünü fark edince korkarak şantiyeye sığındığını söylediği öğrenildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 19.01.2019 05:04 Kaynak: AA

Çiğli, İzmir, Suriye, 3. Sayfa
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