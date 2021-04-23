Hurdacının tablasını çalan şüpheli, yakalandı - Son Dakika

OSMANİYE'de hurda toplayarak geçimini sağlayan Yahya O.'ya ait tablayı çalan A.E., güvenlik kamerası görüntülerinden yakalandı.

Olay, 16 Nisan günü Kurtuluş Mahallesi'nde meydana geldi. Hurda toplayarak geçimini sağlayan Yahya O. ekmek teknesi olan tablasının yerinde olmadığını görünce polise haber verdi. Gelen Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, çevredeki güvenlik kamerası kayıtlarını inceledi. Ekipler, görüntülerden şüphelinin A.E. olduğunu belirledi. Polisin çalışmasıyla A.E. kısa sürede yakalanıp, gözaltına alındı, ele geçirilen tabla ise sahibine teslim edildi. Yahya O., tablasıyla 5 kişilik ailesini geçindirdiğini belirterek, polislere teşekkür etti.