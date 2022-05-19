Hüseyin Baş: "Bugün 103. Yıl Dönümünü Kutladığımız 19 Mayıs'ta Karşı Karşıya Olduğumuz Manzara Kahredici" - Son Dakika
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Hüseyin Baş: "Bugün 103. Yıl Dönümünü Kutladığımız 19 Mayıs'ta Karşı Karşıya Olduğumuz Manzara Kahredici"

19.05.2022 14:14

Bağımsız Türkiye Partisi (BTP) Genel Başkanı Hüseyin Baş, 19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı nedeniyle “Bugün 103. yıl dönümünü kutladığımız 19 Mayıs’ta karşı karşıya olduğumuz manzara ne yazık ki kahredicidir. 2022’nin 19 Mayıs’ında ekonomisi çökmüş bir Türkiye söz konusudur. Türk lirasının değerinin kalmadığı, enflasyonun durdurulamadığı, zamların artık hayatın rutini haline geldiği bir ülke gerçeği ile baş başayız” açıklamasını yaptı.

Bağımsız Türkiye Partisi (BTP) Genel Başkanı Hüseyin Baş, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı nedeniyle "Bugün 103. yıl dönümünü kutladığımız 19 Mayıs'ta karşı karşıya olduğumuz manzara ne yazık ki kahredicidir. 2022'nin 19 Mayıs'ında ekonomisi çökmüş bir Türkiye söz konusudur. Türk lirasının değerinin kalmadığı, enflasyonun durdurulamadığı, zamların artık hayatın rutini haline geldiği bir ülke gerçeği ile baş başayız" açıklamasını yaptı.

BTP Genel Başkanı Baş, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı nedeniyle açıklama yaptı. Baş'ın mesajları şöyle:

"Bağımsız Türkiye'ye ilk adımın atıldığı kutlu günün yıl dönümündeyiz. 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramımız kutlu olsun. İşgal altındaki İstanbul'dan 16 Mayıs günü Bandırma Vapuru ile yola çıkan Mustafa Kemal, 3 gün süren yolculuğun ardından ulaştığı Samsun'da, bu ulusun kaderini değiştirecek bağımsızlık hareketinin startını verdi. 19 Mayıs 1919'da Samsun'dan atılan ilk adım, dünyaya örnek olacak destancı bir kurtuluş savaşına dönüşerek, yok olmuş bir imparatorluğun küllerinden yepyeni bir Cumhuriyet doğurdu.

"ÜLKEYİ YÖNETENLER EKONOMİDEKİ ÇÖKÜŞE ÇARE ARAMAK YERİNE SUNİ GÜNDEMLERLE VAKİT GEÇİRİYOR"

Bugün 103. yıl dönümünü kutladığımız 19 Mayıs'ta karşı karşıya olduğumuz manzara ne yazık ki kahredicidir. 2022'nin 19 Mayıs'ında ekonomisi çökmüş bir Türkiye söz konusudur. Türk lirasının değerinin kalmadığı, enflasyonun durdurulamadığı, zamların artık hayatın rutini haline geldiği bir ülke gerçeği ile baş başayız. Böyle bir ortamda ülkeyi yönetenlerin halkın gerçek gündemi olan ekonomideki çöküşe çare aramak yerine, suni gündemlerle vakit geçirdikleri ortadadır. Bunun son örneği, Atatürk Havalimanı'nın yok edilmesidir. Milyarlarca dolar harcanarak yapılan pistler adeta millete meydan okurcasına yok edilmektedir. Bu neyin inadıdır, neyin kinidir anlamak mümkün değildir.

"SORUNLARIN ÇÖZÜMÜ ATATÜRK ÇİZGİSİNE DÖNMEKTİR"

Ekonomiden dış politikaya Türkiye'nin içinde bulunduğu tüm sorunların çözümü Atatürk çizgisine dönmektir. Çünkü ebedi liderimiz Haydar Baş'ın veciz bir şekilde özetlediği gibi; 'Atatürk vatandır, Atatürk bayraktır, Atatürk tam bağımsızlıktır, Atatürk birleştirici harçtır.' Yine O'nun ifadesiyle, Mustafa Kemal Atatürk'e sahip çıkılmaz ise yok olmaya mahküm oluruz. Elimizde avucumuzda vatan diye bir yer kalmaz."

BAŞ, ANKARA'DAKİ 19 MAYIS GENÇLİK ŞÖLENİ'NE KATILACAK

19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla Ankara'da düzenlenen gençlik şölenine Hüseyin Baş da katılacak.

VİDEOLU SOSYAL MEDYA PAYLAŞIMI

Baş, sosyal medya hesaplarından yaptığı videolu paylaşımında da "Gençlerin yönettiği bir Türkiye umuduyla, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramımız kutlu olsun. Var Bi Hayalimiz" ifadelerini kullandı.

Hüseyin Baş: Bugün 103. Yıl Dönümünü Kutladığımız 19 Mayıs'ta Karşı Karşıya Olduğumuz Manzara Kahredici
Hüseyin Baş: Bugün 103. Yıl Dönümünü Kutladığımız 19 Mayıs'ta Karşı Karşıya Olduğumuz Manzara Kahredici
Hüseyin Baş: Bugün 103. Yıl Dönümünü Kutladığımız 19 Mayıs'ta Karşı Karşıya Olduğumuz Manzara Kahredici
Hüseyin Baş: Bugün 103. Yıl Dönümünü Kutladığımız 19 Mayıs'ta Karşı Karşıya Olduğumuz Manzara Kahredici

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Özalp'te 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı coşkusu Özalp'te 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı coşkusu Marmaris'te 19 Mayıs Coşkusu Marmaris'te 19 Mayıs Coşkusu Güroymak'ta 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı coşkusu Güroymak'ta 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı coşkusu
Kaynak: ANKA

Mustafa Kemal Atatürk, Hüseyin Baş, gençlik, Mayıs, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Hüseyin Baş: 'Bugün 103. Yıl Dönümünü Kutladığımız 19 Mayıs'ta Karşı Karşıya Olduğumuz Manzara Kahredici' - Son Dakika


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SON DAKİKA: Hüseyin Baş: "Bugün 103. Yıl Dönümünü Kutladığımız 19 Mayıs'ta Karşı Karşıya Olduğumuz Manzara Kahredici" - Son Dakika
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