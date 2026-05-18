Hüseyin Baş'tan Anayasa Eleştirisi

18.05.2026 14:57
BTP Genel Başkanı Hüseyin Baş, Sakarya ve Bolu'da anayasa değişikliğine yönelik eleştirilerde bulundu.

(ANKARA) - Bağımsız Türkiye Partisi (BTP) Genel Başkanı Hüseyin Baş, teşkilat çalışmaları kapsamında Sakarya ve Bolu'yu ziyaret etti. Ziyaretlerinde gündemdeki anayasa değişikliği tartışmalarına değinen Baş, "Yeni anayasayı Meclis'te çözmek istiyorlar. Çünkü biliyorlar ki milletin önüne gitseler boylarının ölçüsünü alacaklar" dedi.

Teşkilat gezilerini sürdüren BTP Genel Başkanı Hüseyin Baş, Sakarya ve Bolu illerine resmi ziyaretler gerçekleştirdi. Programına Sakarya merkezde esnaf ziyareti yaparak başlayan BTP lideri, vatandaşların sorunlarını dinledi ve partisinin çözüm önerilerini paylaştı. Sakarya'daki parti standında yeni üyelere rozet takan Baş, buradaki temaslarının ardından Bolu'ya geçerek geçen hafta babası vefat eden Bolu İl Başkanı Mustafa Yağcı'ya taziye ziyaretinde bulundu. Daha sonra Bolu il teşkilatıyla bir araya gelen BTP lideri, kentin parti çalışmaları hakkında bilgi alarak ülke gündemine ilişkin açıklamalarda bulundu.

BTP GENEŞ BAŞKANI HÜSEYİN BAŞ: "BAYRAMDA MEMLEKETİNE GİDEMEYEN ADAMI KİMSE KONUŞMUYOR"

Sakarya ve Bolu'da vatandaşlarla bir araya gelen BTP Genel Başkanı Hüseyin Baş, ekonomik eşitsizliklere ve anayasa tartışmalarına yönelik yaptığı konuşmalarda şu değerlendirmelerde bulundu:

"Türkiye'nin nüfusu kalabalık, altyapısı da kısıtlı. Türkiye böyle bir ülke. Dolayısıyla kalabalık nüfustaki az sayıdaki zengin her yeri domine ediyor. Şimdi az geliyor, bak yakında haberlere, 'Bodrum'da trafik, Muğla'ya şu kadar araba girdi, Antalya'da işte adım atacak yer yok' diye çıkar. O haberlerde gördüğün insan sayısı toplasan 3 milyondur. 3 milyon insan oraya gidince buralar çakılı doluyor ama kalan 83 milyonu kimse konuşmuyor. Bayramda memleketine gidemeyen adamı kimse konuşmuyor, bayramda torununa harçlık veremeyen emekliyi kimse konuşmuyor. Herkes Bodrum'a tatile kaç kişi gitti, oteller oldu vs. bunu konuşuyor. Bütün otellerin kapasitesi zaten 200 – 300 kişi. Bütün oteller dolsa ne olur."

"MİLLİ DUYGULARIN EROZYONA UĞRADIĞI BİR TÜRKİYE MANZARASIYLA KARŞI KARŞIYAYIZ"

Her geçen gün milli duyguların erozyona uğradığı bir Türkiye manzarasıyla karşı karşıyayız. Her ne kadar siyaset toplumu birleştirmek için mücadele ettiğini iddia etse de iktidarıyla muhalefetiyle ne yazık ki Türkiye'yi 20 küsur yıldan beri, hatta bu son 20 yılın da günahı vebali değil, Atatürk'ten sonrasından beri toplum bir şekilde her zaman kutuplaştırılmış. Hiçbir zaman bu milletin ortak yönlerinin ortaya koyulup ortak kültürün, ortak medeniyetin inşası için bir çalışma yapılmamış. Bunu Türkiye'de kurulduğu günden beri ortaya koyan ve bu uğurda çalışma yapan yegane hareket Bağımsız Türkiye Partisi Hareketi. O yüzden hem toplum için hem milletimiz için, devletimiz için, ailemizin, çoluğumuz, çocuğumuz, evlatlarımız, nesillerimizin istikbali için bu gayreti, bu çabayı ortaya koymakla mükellefiz."

"MEVCUT ANAYASANIN ÖZGÜRLÜKLERİ KISITLAYAN TARAFI NEDİR?"

Anayasa değişikliği tartışmalarına sert eleştiriler yönelten BTP lideri Hüseyin Baş, değişiklik taleplerinin arkasındaki maddelerin açıkça söylenmediğini belirterek, şunları kaydetti:

"Bugünlerde anayasa değişikliği tekrar sürekli gündemde. Sürekli Türkiye'nin özgürlükçü bir anayasaya ihtiyacı var deniyor. Her zaman sorarım burada bir daha sorayım; mevcut anayasanın özgürlükleri kısıtlayan tarafı nedir? Bunun cevabını versinler. Anayasada bazı maddelerin değişmesi lazım diyorlar. O zaman yine soru basit. Hangi maddelerin değişmesi lazım? Bakın hiç açıkça bunları söylemiyorlar. Benim dikkatimi çeken ifade biçimleri şu; 'Yeni bir anayasa Türk siyasetinin millete borcudur' diyorlar. Bakın arkadaşlar bu ifadede bir gizli mesaj var. O gizli mesajı ben size söyleyeyim; Yeni anayasayı siyaset yapmalı. Nerede? Mecliste... Mümkün mü? Mümkün... Nasıl mümkün? 400 milletvekili 'evet' derse anayasa değişikliği yapılabilir. Şimdi oradaki ince mesaj şu; bakın biz yeni bir anayasa istiyoruz ama bunu da Meclis'te istiyoruz. Çünkü biliyorlar ki milletin önüne gitseler boylarının ölçüsünü alacaklar. Kimse onlara anayasa değişme yetkisi vermeyecek. Bunun farkında siyaset, dolayısıyla işi Meclis'te 400 milletvekiliyle çözmek istiyor."

"İKTİDARIN ANAYASA DEĞİŞTİRMEK İÇİN 400 MİLLETVEKİLİNE İHTİYACI OLDUĞU ANDA BAKALIM KİM NASIL POZİSYON ALACAK"

Peki iktidarın Meclis'te 400 milletvekili var mı? Biz yok diye biliyoruz ama belki de var! Gizli, başka yerlerde saklanan, farklı gömleklerle içinde aynı atleti giyen... Normalde bu millet 400 milletvekili gücünü geçtiğimiz seçimlerde iktidara vermedi ama muhalefetin oylarıyla Meclis'e bir sürü milletvekili girdi. Şimdi iktidarın anayasa değiştirmek için 400 milletvekiline ihtiyacı olduğu anda bakalım kim nasıl pozisyon alacak! Bunu da bugünden tarihe bir not düşelim. Yarın bu sözler, bu meseleler daha da gündeme geldiğinde bu söylediklerimi hatırlayın."

Kaynak: ANKA

