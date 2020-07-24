Hüseyin Beyoğlu'nun eşi Dürdane Beyoğlu çocukları sevindirdi - Son Dakika

Hüseyin Beyoğlu'nun eşi Dürdane Beyoğlu çocukları sevindirdi

Bağlar Belediye Başkanı Hüseyin Beyoğlu'nun eşi Dürdane Beyoğlu, Kurban Bayramı öncesi ihtiyaç sahibi 60 çocuğa giysi hediye etti.

Bağlar Belediye Başkanı Hüseyin Beyoğlu'nun eşi Dürdane Beyoğlu, Kurban Bayramı öncesi ihtiyaç sahibi 60 çocuğa giysi hediye etti. Beraberinde Bağlar Belediye Meclisi Üyeleri Güzel Kızoğlu ve İhsan Çubuk ile önce Yiğityolu Mahallesi'ne giden Beyoğlu, vatandaşlarla görüştü, bayram hediyesi olarak ihtiyaç sahibi 35 çocuğa giysi desteği sundu. Beyoğlu, aynı mahallede yaşayan 80 yaşındaki Huriye Eren'i evinde ziyaret etti. Rahatsızlığı nedeniyle yaşamını yatağa bağımlı sürdüren Eren, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Daha sonra Sakallı Mahallesindeki ihtiyaç sahibi 25 çocuğa giysi hediye eden Beyoğlu, çocuklara içecek ikram etti. Dağ çiftinin evine de misafir olan Beyoğlu, çift ile görüştü, sorunlarını dinledi.

Haber Yayın Tarihi: 24.07.2020 03:13

Kaynak: AA

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