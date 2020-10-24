Husiler, Suudi Arabistan'ın güney bölgelerine İHA saldırıları düzenledi - Son Dakika

Yemen'deki Husiler, Suudi Arabistan'ın güney kesimindeki Cazan ve Ebha kentlerindeki havaalanları ile Hamis Muşayt bölgesindeki üsse insansız hava araçlarıyla (İHA) saldırı düzenlediklerini duyurdu.

Yemen'deki İran destekli Husilerin Askeri Sözcüsü Yahya Seri, yaptığı yazılı açıklamada, örgüte bağlı hava kuvvetlerinin, Suudi Arabistan'ın güney bölgelerine İHA'larla 3 saldırı düzenlediğini belirtti.

Saldırılarda Cazan ve Ebha kentlerindeki havaalanları ile Hamis Muşayt bölgesindeki Kral Halid Hava Üssü'nün hedef alındığını ifade eden Seri, bunların Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyonun saldırılarına karşılık düzenlendiğini kaydetti.

Seri, saldırıların zamanına ilişkin bilgi vermedi.

Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon sözcüsü Turki el-Maliki, bugün Suudi Arabistan resmi ajansı SPA'da yer alan açıklamasında, koalisyon güçlerinin, Husilerin Suudi Arabistan'ın güneyine gönderdiği bir İHA'yı düşürdüğünü duyurmuştu.

Maliki, Husilerin İHA ile Suudi Arabistan'ın güney bölgelerinde kasıtlı olarak sivilleri hedef aldığını ifade etmişti.

Yemen'deki İran destekli Husiler, sık sık Suudi Arabistan'ın güney bölgelerini hedef alıyor.

Uzun süredir siyasi istikrarsızlığın hüküm sürdüğü Yemen'de Husiler, Eylül 2014'ten bu yana başkent Sana ve bazı bölgelerin kontrolünü elinde bulunduruyor.

Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri ise Mart 2015'ten bu yana Husilere karşı Yemen hükümetine destek veriyor.