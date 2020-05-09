Husilerden

Yemen'deki İran destekli Husilerin Siyasi Konsey üyesi Muhammed Ali el-Husi, Birleşmiş Milletler (BM) Yemen Özel Temsilcisi Martin Griffiths'in, ülkedeki savaşı durdurma çabalarının sekteye uğradığını ima etti.

Husi, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "BM Temsilcisi (Griffiths) aracılığıyla defalarca müzakereler yapılmasına rağmen (Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçlerinden) saldırıları sona erdirme, Yemen kuşatmasını ve ablukasını kaldırma arzularını ispatlayacak gerçek ciddiyeti görmedik." ifadesini kullandı.

Konsey üyesi Husi, yapılan tek şeyin, sorunun özüyle alakası olmayan ve ortaya çıkan yeni tip koronavirüse (Kovid-19) gerçekçi çözümler sunmayan şekli teklifler sunmak olduğunu dile getirdi.

BM Yemen Özel Temsilcisi Martin Griffiths, mart sonunda yaptığı yazılı açıklamada, özellikle Yemen'in Marib kenti ve çevresindeki askeri faaliyetlerin devam etmesinden endişe duyduklarını belirtmiş ve çatışan taraflara, düşmanlığın sona erdirilmesi ve ülke çapında ateşkes sağlanması için elverişli ortam oluşturulması çağrısında bulunmuştu.

Yemen hükümetine destek veren Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri de Kovid-19 salgını nedeniyle 9 Nisan'dan itibaren tek taraflı olarak 2 haftalık ateşkes ilan etmişti. Yemen'de ilan edilen ateşkese rağmen hükümet güçleri ile Husiler, birbirleriyle çatışmaya ve karşılıklı suçlamalara devam etmişti.

Uzun süredir siyasi istikrarsızlığın hüküm sürdüğü Yemen'de, Husiler, Eylül 2014'ten bu yana Sana ve bazı bölgelerin kontrolünü elinde bulunduruyor. Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri de Mart 2015'ten bu yana Husilere karşı Yemen hükümetine destek veriyor.