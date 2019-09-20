Hüsnü şenlendirici çeşme'de konser verdi
1 saat önce
İZMİR'in Çeşme ilçesinde sahne alan klarnet virtüözü Hüsnü Şenlendirici, performansıyla müzik şöleni sundu.
Haber Yayın Tarihi: 20.09.2019 11:05 Kaynak: DHA
İZMİR'in Çeşme ilçesinde sahne alan klarnet virtüözü Hüsnü Şenlendirici, performansıyla müzik şöleni sundu.
Çeşme ilçesinde 25 yıl aradan sonra 'Ege'nin İki Yakası' temasıyla gerçekleştirilen Çeşme Festivali'nde, klarnet virtüözü Hüsnü Şenlendirici sahne aldı. Alaçatı Amfi Tiyatro'da hayranlarının karşısına çıkan Şenlendirici, yaklaşık 3 bin kişiye performans sergiledi. Konser sonunda Şenlendirici'ye Çeşme Belediye Başkanı Ekrem Oran tarafından yanan ormanlar için dikilen fidan sertifikası ve onur plaketi verildi.
Şarkıcı Fatih Bulut'un menajeri, kurallara aykırı davrandığı için şarkıcıya dava açtı Dehşet anları kamerada! 15 yaşındaki genç kızı, herkesin gözü önünde böyle boğdu Yazıcıoğlu davası tanığı: Bu ifadeler insanı ipe götürür, göndermeyelim İmamoğlu'nun görevden aldığı Yunus Emre Ayözen, Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından DHMİ'ye atandı