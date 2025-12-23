Husumetlisini öldüren sanık müebbete mahkum oldu

Kocaeli'nin Körfez ilçesinde 2 yıl önce, husumetli olduğu arkadaşı Adem Aydoğan'ı öldüren Doğan Zorbaoğlu tutuklu yargılandığı davada, müebbet hapse çarptırıldı. Karar öncesi son sözü sorulan sanık, "Amacım öldürmek değildi. Öldürmek olsa neden tek el ateş edeyim" dedi.

Olay, 14 Aralık 2023'te Körfez ilçesi Esentepe Mahallesi Hamit Kaplan Caddesi'nde meydana geldi. Caddede yürüyen kişi, park halinde bulunan 34 BK 3432 plakalı otomobildeki kişinin hareketsiz halde olduğunu görüp, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbarla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polisler, araçtaki kişinin Adem Aydoğan olduğunu tespit etti. Sağlık ekibinin kontrolünde Aydoğan'ın sol omzunun arka tarafından tabancayla vurulduğu belirlendi.

HASTANEDE YAŞAMINI YİTİRDİ

Aydoğan, ilk müdahalesinin ardından ambulansla kaldırıldığı Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde yaşamını yitirdi. Adem Aydoğan'ın cenazesi, memleketi Ordu'da toprağa verildi. Başlatılan soruşturma kapsamında olayı gerçekleştirenin husumetli olduğu arkadaşı Doğan Zorbaoğlu olduğunu tespit eden polis, şüpheliyi gözaltına aldı. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Zorbaoğlu tutuklandı. Zorbaoğlu hakkında 'Kasten öldürme' suçundan dava açıldı.

MÜEBBET HAPİS CEZASI VERİLDİ

Kocaeli 3'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde bugün davanın karar duruşması görüldü. Duruşmada tutuklu sanık Zorbaoğlu, öldürülen Aydoğan'ın ailesi ve taraf avukatları hazır bulundu. Duruşmada dinlenen sanık, Aydoğan ile daha önce kahvede oynadıkları oyun nedeniyle tartıştıklarını ve aralarının bozuk olduğunu söyledi. Adem Aydoğan'ın eşini aradığını ve olay günü de hastanede olan eşi G.Z.'yi takip ettiğini söyleyen sanık Zorbaoğlu, ailesinin korumak için olayı gerçekleştirdiğini belirtti. Son sözü sorulan sanık, "Amacım öldürmek değildi. Öldürmek olsa neden tek el ateş edeyim" dedi.

Mahkeme, sanığın 'Kasten öldürme' suçundan müebbet hapis ve 'Ateşli silahlar ve bıçaklar ile diğer aletler hakkında kanun' kapsamında 1 yıl hapisle cezalandırılmasına karar verdi.