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Husumetli iki grubun silahlı tartışması: 2 ölü, 3 yaralı - Son Dakika

Husumetli iki grubun silahlı tartışması: 2 ölü, 3 yaralı

08.11.2021 00:00

Konya'da aralarında husumet bulunan iki grubun tartışması büyüdü, silahlı kavgaya dönüştü. Olay sonucu yaralanarak hastaneye kaldırılan 5 kişi arasındaki iki kardeş hayatını kaybetti.

Selçuklu ilçesine bağlı Işıklar Mahallesi Duranbey Sokakta daha önce aralarında husumet bulunan iki grup arasında belirlenemeyen nedenle çıkan tartışma, tabancaların kullanıldığı silahlı kavgaya dönüştü.

5 KİŞİ YARALANARAK HASTANEYE KALDIRILDI

Kavgada İsmet Toker, kardeşi Bayram Toker, Mustafa B. ve Burak B. ile kimliği belirlenemeyen 1 kişi yaralandı. Yaralı 5 kişi araç ve ambulanslarla kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı.

YARALILARDAN İKİSİ HAYATINI KAYBETTİ

Tedavi altına alınan yaralılardan İsmet Toker Meram Tıp Fakültesinde, kardeşi Bayram Toker ise Başkent Üniversitesi Konya Uygulama ve Araştırma Hastanesinde doktorların müdahalesine rağmen yaşamını yitirdi. Diğer yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika 3. Sayfa Husumetli iki grubun silahlı tartışması: 2 ölü, 3 yaralı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Husumetli iki grubun silahlı tartışması: 2 ölü, 3 yaralı - Son Dakika
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