Husumetlisi tarafından av tüfeğiyle vurularak yaralandı - Son Dakika

Husumetlisi tarafından av tüfeğiyle vurularak yaralandı
DENİZLİ'nin Çameli ilçesinde, Mustafa K. (65), husumetli olduğu Rasim B. (70) tarafından çıkan tartışmada av tüfeğiyle vurularak yaralandı.
DENİZLİ'nin Çameli ilçesinde, Mustafa K. (65), husumetli olduğu Rasim B. (70) tarafından çıkan tartışmada av tüfeğiyle vurularak yaralandı. Mustafa K. hastaneye kaldırılırken, Rasim B. jandarma ekiplerince gözaltına alındı.
?Olay, akşam saatlerinde Cumaalanı Mahallesi Yılancık mevkiinde meydana geldi. Rasim B. ile husumet olduğu Mustafa K. arasında bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. İkili arasında çıkan tartışma kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüştü. Rasim B. yanında bulunan av tüfeği ile Mustafa K.'ye ateş açtı. Mustafa K. vücuduna isabet eden saçmalarla ağır yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Ağır yaralı Mustafa K. sağlık görevlilerince yapılan ilk müdahalesinin ardından Denizli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Rasim B. jandarma ekiplerince gözaltına alındı.
Son Dakika Fatih Terim: Okay Yokuşlu'yu istedik ama kulübü transfere izin vermedi Belediye başkanının kullandığı otomobil iş makinesine çarparak hurdaya döndü: 7 yaralı Fransa'da son 24 saatte 10 bin 561 yeni vaka tespit edildi Bakan Koca, korona olduğu halde hastaneye alınmadığını söyleyen gençle ilgili paylaşım yaptı: Kovid-19 bulgusuna rastlanmadı Son Dakika: Galatasaray, evinde Gaziantep'i 3-1 mağlup etti Çorum'da koronavirüs kaynaklı can kaybı hızla artıyor! 2 günde 21 kişi hayatını kaybetti Yunanistan, Doğu Akdeniz gerginliğinde kendisine destek olan Fransa'dan 18 adet savaş uçağı alıyor Emekli öğretmen Fettah Kazıl, evinde ölü bulundu Galatasaray karşısında ilk yarıda kalesinde 3 gol gören Günay Güvenç, gözyaşlarını tutamadı Fatih Terim'den iddialı sözler: Galatasaray seçenek olamaz 65 yaşındaki adam, evde kendini iple tavana asarak intihar etti Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Macron'un sözlerine sert yanıt: Senin zaten süren az kaldı, gidicisin Koronavirüs hastası hayatını kaybetti, yakınları doktorlara saldırdı: 4 polis yaralandı Fatih Karagümrük, evinde Yeni Malatyaspor'u 3-0 mağlup etti Eski Devlet Bakanı Kürşat Tüzmen, bir televizyon kanalında gezi programı sunacak