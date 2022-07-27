Husumetlisini vurmak isterken kendi başından vuruldu - Son Dakika
Üye Girişi

Husumetlisini vurmak isterken kendi başından vuruldu

27.07.2022 09:08

Bursa'da husumetlisiyle kafede karşılaşan kişi, silahlı çatışma sonucu başından vurularak ağır yaralandı.

Bursa'da husumetlisiyle kafede karşılaşan kişi, silahlı çatışma sonucu başından vurularak ağır yaralandı.

Olay, Merkez Nilüfer ilçesi Görükle mahallesi Üçoluk caddesinde gece 23.30 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre İsmail Tongadur, aralarında husumet olduğu şahısla kafede karşılaştı. Tongadur yanında getirdiği tabancayla rasgele ateş etmeye başladı. Kafede oturan husumetlisine ateş ettikten sonra 16 LMZ 10 plakalı otomobile binip olay yerinden kaçmak isterken ateş ettiği husumetlisi, Tongadur'un peşinden koşarak, belinden çıkardığı tabancasıyla 3 el ateş etti. Kafasına isabet eden kurşunla ağır yaralanan Tongadur kanlar içinde aracın içinde kaldı. İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerinin olay yerinde yaptığı ilk müdahalenin ardından yaralanan şahıs Bursa Uludağ Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Şahısın durumunun ciddi olduğu öğrenilirken kaçan şüphelinin bulunması için polis ekipleri tahkikat başlattı.

(Ahmet Burak Öztürk - İHA)

YORUMLAR
500
Husumetlisini vurmak isterken kendi başından vuruldu Husumetlisini vurmak isterken kendi başından vuruldu Kafede karşılaşan husumetlilerin silahlı kavgası müşterileri korkuttu: 1 yaralı Kafede karşılaşan husumetlilerin silahlı kavgası müşterileri korkuttu: 1 yaralı
Kaynak: İHA

Görükle, Bursa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Husumetlisini vurmak isterken kendi başından vuruldu - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
08:56 Hindistan'da yıldırım faciası! 20 kişi feci şekilde can verdi
08:49 Erdoğan'ın "O makamlara getirildiler" sözlerine Ahmet Davutoğlu'ndan tepki: Hukuki dava açmayı düşünüyorum
08:34 Yol ortasında sızdı! Polis uzun uğraşlar sonunda uyandırabildi
08:19 Seyirci, "Kimi 5 saniyeliğine çıplak görmek istersin?" sorusuna "İrem Derci" yanıtını verdi! Sanatçıdan yanıt gecikmedi
08:08 Rıdvan Dilmen, yeni sezonda TV 8.5 kanalında program yapacak
08:05 Şirketler için kur korumalı mevduat kararı! Vergi avantajı devam edecek
07:33 Teröristlerce açılan taciz ateşi sonucu iki askerimiz şehit oldu
00:55 Vatandaşa "En çok beğendiğiniz siyasetçi kim?" sorusu yöneltildi! İşte sonuçlar
00:20 İBB Başkanı İmamoğlu'ndan "Aday olmak istiyor musunuz?" sorusuna cevap: Böyle bir niyetim yok, benim sorumluluklarım var
00:12 Dün motorine bugün benzine indirim geldi! Fiyatı 50 kuruş geriledi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 27.07.2022 09:08:37. #1.13#
SON DAKİKA: Husumetlisini vurmak isterken kendi başından vuruldu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement