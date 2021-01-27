Hüyük'te kar nedeniyle sürücüler zor anlar yaşadı - Son Dakika

Hüyük'te kar nedeniyle sürücüler zor anlar yaşadı
27.01.2021 17:39
Konya'nın Hüyük ilçesinde etkili olan kar yağışının ardından yolda kalan bazı araçlar, belediye ekiplerince kurtarıldı.
Konya'nın Hüyük ilçesinde etkili olan kar yağışının ardından yolda kalan bazı araçlar, belediye ekiplerince kurtarıldı.
İlçede öğle saatlerinde başlayan kar yağışının ardından harekete geçen Hüyük Belediyesi, yolları ulaşıma açık tutabilmek için ekiplerini seferber etti.
Günlük hayatı olumsuz etkileyen kar yağışı nedeniyle Hüyük- Doğanhisar kara yolunda kayarak yoldan çıkan otobüs ve araçlar belediye ekiplerinin bölgeye iş makineleri yönlendirmesiyle kurtarıldı.
İlçede etkisini sürdüren kar yağışı nedeniyle bazı sürücüler zor anlar yaşadı.
Son Dakika Fenerbahçeli Diego Perotti, 4 ay forma giyemeyecek G.Saray'ın transferini son aşamaya getirdiği Mostafa Mohamed, kulübüne rest çekti Joe Biden yönetiminden Türk hamlesi! ABD'nin kritik bakanlıklarına 3 Türk kadın atandı İbrahim Tatlıses ve Dilan Çıtak arasındaki buzlar eridi Pelin Akil'den üçüncü çocuk için eşine bomba gönderme Burak Yılmaz'ın sözlerine Mesut Özil'den yanıt: İnşallah Türkiye'yi güzel temsil eder Evdeki eşyaların yer değiştirdiğini fark eden kadın, çatısında yaşayan bir adam buldu Muhtar soğuğa meydan okudu! Karda üstünü çıkarıp çılgınca oynadı