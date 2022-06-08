"Huzur Uygulaması" kapsamında sürücüler ile yolculara yönelik denetim yapıldı - Son Dakika
Üye Girişi

"Huzur Uygulaması" kapsamında sürücüler ile yolculara yönelik denetim yapıldı

08.06.2022 21:35

İstanbul'da "Huzur Uygulaması" kapsamında sürücüler ile yolculara yönelik denetim yapıldı.

İstanbul'da "Huzur Uygulaması" kapsamında sürücüler ile yolculara yönelik denetim yapıldı.

Kent genelindeki uygulamada, Beyoğlu, Kadıköy ve Fatih ilçeleri başta olmak üzere kentin birçok noktasında polis ekiplerince denetim gerçekleştirildi.

Huzur uygulamasına, Asayiş Şube Müdürlüğü personeliyle ilçe emniyet müdürlükleri, Önleyici Hizmetler, Trafik Denetleme, Havacılık ve Narkotik Suçlarla Mücadele şubelerine bağlı ekipler katıldı.

Kadıköy Kuşdili'ndeki uygulamada, trafik ekipleri sürücü ve araçların belgelerini incelerken, asayiş ekipleri de kişi ve araçlara yönelik arama yaptı.

Taksim Meydanı'ndaki denetim noktasında araçları durdurup kontrol eden ekipler, şüpheli görülen kişilerin Genel Bilgi Toplama (GBT) sorgusunu yaptı.

Polis helikopterinin destek verdiği denetimlerde K-9 narkotik köpeği de yer aldı.

Huzur Uygulaması kapsamında sürücüler ile yolculara yönelik denetim yapıldı
Huzur Uygulaması kapsamında sürücüler ile yolculara yönelik denetim yapıldı
Huzur Uygulaması kapsamında sürücüler ile yolculara yönelik denetim yapıldı
Huzur Uygulaması kapsamında sürücüler ile yolculara yönelik denetim yapıldı

YORUMLAR
500
Kadıköy'de mücevher firması vurgunu: 110 bin kişiyi 250 milyon dolar dolandırıp kayıplara karıştılar Kadıköy'de mücevher firması vurgunu: 110 bin kişiyi 250 milyon dolar dolandırıp kayıplara karıştılar Beykoz'da tamir ettiği İETT otobüsünün altında kalan personel hayatını kaybetti Beykoz'da tamir ettiği İETT otobüsünün altında kalan personel hayatını kaybetti
Kaynak: AA

İstanbul, Kadıköy, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel 'Huzur Uygulaması' kapsamında sürücüler ile yolculara yönelik denetim yapıldı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
21:19 Avukatlık Kanunu ile Türk Borçlar Kanunu'nda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi, TBMM Genel Kurulunda kabul edilerek yasalaştı
21:10 Birleşmiş Milletler açıkladı: Dünya şimdiye kadarki en ciddi gıda, enerji ve ekonomik krizin eşiğinde
21:07 Liverpool, Darwin Nunez için yaklaşık 100 milyon euro'luk teklif yapmaya hazırlanıyor
21:03 Kumsaati Engelliler Derneği için yapılan bağışı beğenmeyen çalışan, küstah tavırlarıyla tepki çekti
20:37 "6. Yargı Paketi" Kanun Teklifi kabul edildi! Stokçular için hapis cezası 1-3 yıla çıkarıldı
20:28 Fenerbahçe ve Trabzonspor, UEFA Şampiyonlar Ligi'ndeki maç tarihleri açıklandı!
19:32 Cumhurbaşkanı Erdoğan Yunanistan'da kurulan Amerikan üslerine tepki gösterdi
19:31 Kabataş-Bağcılar hattında tramvay ile polis aracı çarpıştı: 3 polis yaralı
19:29 Şeyma Subaşı'nın Formula 1 pilotu Lewis Hamilton'ın paylaşımına kalpli yorumu sosyal medyayı salladı
19:03 Kira artış oranlarına yüzde 25 oranında sınırlama getiren önerge yasalaştı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.06.2022 21:43:25. #1.11#
SON DAKİKA: "Huzur Uygulaması" kapsamında sürücüler ile yolculara yönelik denetim yapıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement