Huzura kavuşan Hakkari önemli organizasyonlara ev sahipliği yapıyor - Son Dakika

Huzura kavuşan Hakkari önemli organizasyonlara ev sahipliği yapıyor

24.10.2020 11:47
Huzura kavuşan Hakkari önemli organizasyonlara ev sahipliği yapıyor, System.String[]

Güvenlik güçlerince gerçekleştirilen başarılı operasyonlarla huzur ve güven ortamının tesis edildiği Hakkari, Türkiye Rafting Şampiyonasına ev sahipliği yapmaya hazırlanıyor.

Güvenlik güçlerince gerçekleştirilen başarılı operasyonlarla huzur ve güven ortamının tesis edildiği Hakkari, Türkiye Rafting Şampiyonasına ev sahipliği yapmaya hazırlanıyor.

Önceki yıllarda Türkiye Bisiklet Federasyonunca Uluslararası Dağ Bisikleti Kupası yarışı ve Çukurca ilçesinde foto safari gibi büyük organizasyonların düzenlendiği kentte, doğal parkurlar ve saklı kalan güzellikler doğa sporlarıyla ilgilenenleri cezbediyor.

Başarılı operasyonlarla terörden temizlenen bölgede geleneksel hale getirilen etkinlikler, kentin ekonomisine ve sosyal hayatına önemli katkı sağlıyor.

Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Valiliğinin destekleriyle, Türkiye Rafting Federasyonunca Türkiye Rafting Şampiyonası 2. ayak yarışları gelecek hafta Hakkari'nin ev sahipliğinde gerçekleştirilecek.

26 Ekim'de bölgenin önemli vadilerinden Zap Vadisi'ndeki Zap Suyu'nda "Hakkari'de Hayat Var, Gelin Bu Hayatı Yaşayın" sloganıyla düzenlenecek organizasyona farklı illerden 400 sporcu, dereceye girmek için kürek çekecek.

Dört gün sürecek ve kentte büyük heyecan yaratan organizasyon için Depin bölgesinde teknik ekip tarafından iki ayrı parkur oluşturuldu ve gerekli düzenlemeler yapıldı.

Kentten yarışlara katılacak rafting takımları da Zap Suyu'ndaki antrenmanlarına devam ediyor.

"Hakkari doğa sporları merkezi olma yolunda ilerliyor"

Gençlik ve Spor İl Müdürü Emin Yıldırım, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Türkiye sınırları içerisinde 189 kilometre uzunluğunda olan Zap Suyu'nun ilk defa büyük bir organizasyona ev sahipliği yapacağını söyledi.

Etkinliğe Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu'nun katılmasını beklediklerini anlatan Yıldırım, "Türkiye'nin dört bir yanından başvuran 30 kulüpten yaklaşık 400 sporcu bekliyoruz. Bu organizasyon bizler için çok anlamlı ve önemli. Ev sahipliği yapmanın mutluluğunu yaşıyoruz." dedi.

Desteklerinden dolayı Bakan Kasapoğlu, Vali ve Belediye Başkan Vekili İdris Akbıyık ile Türkiye Rafting Federasyonu Başkanı Fikret Yardımcı'ya teşekkür eden Yıldırım, şampiyonanın kültürel, sosyal ve ekonomik olarak kente katkı sağlayacağını vurguladı.

Kentin coğrafyasının yaklaşık yüzde 90'ının engebeli olduğunu aktaran Yıldırım, şunları kaydetti:

"Bu zor coğrafyayı özellikle doğa sporlarında kendi lehimize çevirmek için büyük çaba içerisindeyiz. Kayakta, dağcılıkta, raftingde, yamaç paraşütünde, tur kayağında ve buna benzer birçok spor alanında ilimiz hem mevsim koşulları hem de sezonun uzunluğu açısından belki de belki de ülkemizin en elverişli imkanlarını sahip. İlimize gelen huzurla beraber büyük faaliyetler yapıyoruz. Biz dört bir yandan hem yerli hem de yabancı doğasever, turist ve sporcuları ağırlıyoruz. Hakkari doğa sporları merkezi olma yolunda ilerliyor."

"Kentin doğa sporları potansiyeli çok yüksek"

Türkiye Rafting Federasyonu İl Temsilcisi Hacı Tansu da şampiyonada aynı zamanda milli takım seçmelerinin de yapılacağını belirtti.

Hakkari'de rafting sporuna ilginin iki yıl önce başladığını ve kentteki sporcuların birçok müsabakada derece elde ettiğini dile getiren Tansu, şöyle konuştu:

"Şu an oluşturulan parkur yeni sporcuların yetişmesine katkı sağlayacaktır. Kentin doğa sporları potansiyeli çok yüksek. Dağcılık sporunun cenneti denecek bir yer burası. Yüksek platolar, yaylalarda doğaseverler kamp kuruyor. Dünyanın parasını verip Himalayalara gitmenin hiçbir anlamı yok. Onda birini harcayarak Türkiye'nin, dünyanın en güzel dağları Cilo Dağlarına gelip orada kaya, buzul, dağ tırmanışları gibi faaliyetler yapabilirsiniz."

Sporculardan Mehmet Dayan da şampiyona dolayısıyla heyecanlı olduklarını dile getirerek yarışlarda kenti en iyi şekilde temsil etmek istediklerini kaydetti.

Zap bölgesi, Rafting, Türkiye, Hakkari, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Huzura kavuşan Hakkari önemli organizasyonlara ev sahipliği yapıyor - Son Dakika

YORUMLAR

Son Dakika

Son Dakika! İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun koronavirüs testi pozitif çıktı Koronavirüs tedavisi gören ünlü iş insanı Rahmi Koç taburcu oldu Yüzüne tükürdüğü yolcu, kadını hareket halindeki otobüsten aşağı attı Milyonları ilgilendiren borç yapılandırmasının detayları belli oldu! Peşin ödeyen büyük indirimi kapar Türkiye'nin Libya'ya verdiği sahil güvenlik eğitimine İtalyan basınından ilginç yorum: Anahtar Erdoğan'ın elinde Dert dinleme başı 10 TL alan genç gezgin, derdiyle kendisini ağlatana da 100 TL veriyor Görevini kötüye kullanan doktor, 17 yaşındaki öğrencisiyle cinsel ilişkiye girip çıplak fotoğraflarını istedi Paraları Türk lirası karşısında değer kazanınca Bulgarlar Edirne'ye akın etti
Son Dakika: Korona testi pozitif çıkan İBB Başkanı İmamoğlu'ndan ilk açıklama Son Dakika: Korona testi pozitif çıkan İBB Başkanı İmamoğlu'ndan ilk açıklama         
12:32
AK Partili başkan, belediyenin arsasını kendi vakfına devreden AK Partili selefini mahkemeye verdi AK Partili başkan, belediyenin arsasını kendi vakfına devreden AK Partili selefini mahkemeye verdi         
12:01
Ekim ayına ilişkin sosyal yardım desteği ödemeleri bugün başlıyor Ekim ayına ilişkin sosyal yardım desteği ödemeleri bugün başlıyor         
11:33
Yasak Elma'dan 5 oyuncu birden ayrılıyor! Başrol Şevval Sam'dan ilk yorum geldi Yasak Elma'dan 5 oyuncu birden ayrılıyor! Başrol Şevval Sam'dan ilk yorum geldi         
11:31
Yüz yüze eğitime katılmayan öğrenciler dikkat! Okula gitmek zorunlu değil ama sınava girmeyen yandı Yüz yüze eğitime katılmayan öğrenciler dikkat! Okula gitmek zorunlu değil ama sınava girmeyen yandı         
11:26
Sayaçların periyodik muayene işleri özel sektöre devrediliyor: Vatandaşın faturası kabaracak Sayaçların periyodik muayene işleri özel sektöre devrediliyor: Vatandaşın faturası kabaracak         
10:17
Polonya Cumhurbaşkanı Duda, koronavirüse yakalandı Polonya Cumhurbaşkanı Duda, koronavirüse yakalandı         
10:03
Bir adama saldırıp pantolonunu indirmişti! Meğer 'Azman' yavrularını korumak için saldırmış Bir adama saldırıp pantolonunu indirmişti! Meğer 'Azman' yavrularını korumak için saldırmış         
09:49
Azerbaycan ordusu, Turan taktiğini uygulayarak Ermenistan'ın belini kırdı Azerbaycan ordusu, Turan taktiğini uygulayarak Ermenistan'ın belini kırdı         
08:34
Elini kıyma makinesine kaptıran asker, 2 saatlik operasyonla kurtarıldı Elini kıyma makinesine kaptıran asker, 2 saatlik operasyonla kurtarıldı         
08:21
Ermenistan Radyosu Serdar Ortaç'ın ardından Tarkan'ı da öldürülen Azerbaycan askeri olarak servis etti Ermenistan Radyosu Serdar Ortaç'ın ardından Tarkan'ı da öldürülen Azerbaycan askeri olarak servis etti         
08:17
Durak dışında olduğu için kendisini almayan şoföre kızan kadın taksiyle takip ettiği otobüsü kırmızıya boyadı Durak dışında olduğu için kendisini almayan şoföre kızan kadın taksiyle takip ettiği otobüsü kırmızıya boyadı         
08:12
Ahmet Kural yeni imajını paylaştı, hayranları şaşkınlığını gizleyemedi Ahmet Kural yeni imajını paylaştı, hayranları şaşkınlığını gizleyemedi         
23:43
Süt sağarken elektrik akımına kapılan kadın feci şekilde can verdi Süt sağarken elektrik akımına kapılan kadın feci şekilde can verdi         
23:33
Koronavirüsü ısıtarak öldüren yüz maskesi geliştirildi! Bulaş riskini sıfıra indiriyor Koronavirüsü ısıtarak öldüren yüz maskesi geliştirildi! Bulaş riskini sıfıra indiriyor         
19:31
Yürümekte dahi zorluk çeken 70'lik dedenin evinden 400 gram esrar çıktı Yürümekte dahi zorluk çeken 70'lik dedenin evinden 400 gram esrar çıktı         
14:52
Eşi için aldığı cipin hasar kayıtlı olduğunu öğrenince gözü döndü, aracı bayi önünde yakmaya kalktı Eşi için aldığı cipin hasar kayıtlı olduğunu öğrenince gözü döndü, aracı bayi önünde yakmaya kalktı         
11:26
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 24.10.2020 12:41:54. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Huzura kavuşan Hakkari önemli organizasyonlara ev sahipliği yapıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei