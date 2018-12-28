Huzurevinde Yeni Yıl Heyecanı

Yaklaşan yeni yılı heyecanla karşılayan İzzet Baysal Huzurevi sakinleri kendileri için düzenlenen kutlamada doyasıya eğlendi.

Sarıyer Belediyesi'nin geleneksel hale getirdiği yeni yıl etkinliğinde yaşlıları yalnız bırakmayan belediye başkanı Şükrü Genç coşkuyla karşılandı. Sanatçı Arzu Akça ile kimi zaman eğlenen kimi zaman duygulanan huzurevi sakinleri hep bir ağızdan şarkılara eşlik etti. Yılbaşı pastasını kesen yaşlılar 2019 yılı için sağlık ve huzur diledi.