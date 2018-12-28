Huzurevinde Yeni Yıl Heyecanı
59 dakika önce
Sarıyer İzzet Baysal Huzurevi'nde gerçekleşen yeni yıl programında gönüllerince eğlenen yaşlıların ortak dileği sağlık ve huzur oldu.
Yaklaşan yeni yılı heyecanla karşılayan İzzet Baysal Huzurevi sakinleri kendileri için düzenlenen kutlamada doyasıya eğlendi.
Sarıyer Belediyesi'nin geleneksel hale getirdiği yeni yıl etkinliğinde yaşlıları yalnız bırakmayan belediye başkanı Şükrü Genç coşkuyla karşılandı. Sanatçı Arzu Akça ile kimi zaman eğlenen kimi zaman duygulanan huzurevi sakinleri hep bir ağızdan şarkılara eşlik etti. Yılbaşı pastasını kesen yaşlılar 2019 yılı için sağlık ve huzur diledi.
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Haber Yayın Tarihi : 28.12.2018 04:31 Kaynak: Bültenler
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