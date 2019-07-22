İBB: Avcılar'daki 'Batı Nil Virüsü' ile mücadele çalışmaları arttırıldı



İstanbul DHA - İSTANBUL Büyükşehir Belediyesi (İBB), Avcılar'da sivrisinek yoluyla bulaştığı tespit edilen "Batı Nil Virüsü" vakasının ortaya çıkmasından sonra, sivrisinekle mücadele çalışmalarının arttırıldığı açıkladı.

İBB'den yapılan açıklamada, "Vektörle mücadele konusunda çalışmalarına 12 ay boyunca devam eden İstanbul Büyükşehir Belediyesi Sağlık ve Hıfzıssıhha Müdürlüğü, son günlerde Avcılar İlçesinde ortaya çıkan 'Batı Nil Virüsü' vakalarından sonra bölgede virüsü taşıdığı tespit edilen sivrisinekle mücadele çalışmalarını arttırdı. Sivrisinek mücadelesi kapsamında Avcılar ilçesinde bin 327 adres ve 2 bin 223 kaynakta yürütülen çalışmalar, 3 larva ekibi, bir dere ekibi ve bir sulak sazlık alan aracı ekiplerince yürütülüyor. Bununla beraber 2 ekip ile gece ilaçlaması da yapılıyor" denildi.

"ÇALIŞMALAR YEŞİLKENT MAHALLESİNDE YOĞUNLAŞTI"

Çalışmaların Yeşilkent mahallesinde yoğunlaştığı belirtilirken, "Gündüz 3, gece 5 ekip olmak üzere, 140 adres ve 342 kaynakta sivrisinek mücadelesi sürdürülüyor. Bunun yanında, Yeşilkent Mahallesinin Küçükçekmece Gölü sınırlarındaki sazlık, bataklık, dere ve kanallarda, sazlık arazi aracı ile ilaçlama çalışmaları da ihmal edilmiyor. Mahallenin sınırlarından geçen yaklaşık 30 km uzunluğundaki Eşkinoz Deresi ve Yeşilkent Mahallesi içerisinden geçen Eşkinoz Deresinin yan kolu olan Turan Deresi ve Değirmendere İBB ve İSKİ ekiplerince ilaçlanıyor. Araç ile ulaşılamayan alanlarda ise; yaya ekipler, granül formülasyonlu larvasitler kullanılarak ilaçlama çalışmalarını yapıyor. Personelin giremediği alanlarda ise sulak-sazlık arazi araçları ile ilaçlama çalışmaları yürütülüyor" bilgilerine yer verildi

"DERE YATAĞINA YAKIN KISIMLARDA İLAÇLAMAYA ÖNEM VERİLDİ"

Açıklamada, "Sivrisinekle mücadele konusunda çalışmalarını ilçe belediyesi ile koordineli bir şekilde yürüten İBB ekipleri virüsün tespit edildiği ilk gün olan 19 Temmuz tarihlerinde; 3 ekip ile Değirmen Deresi ve Eşkinoz deresinin kesiştiği alanda larva ilaçlaması çalışması yaptı. Mahalle 5 eşit parçaya bölünerek 5 araç gece ilaçlama çalışması yapıldı. Özellikle dere yatağına yakın kısımlarda ilaçlamaya önem verildi. Vakaların tespit edildiği sokaklarda ışık tuzağı kurularak sivrisinek popülasyonun ölçümü yapıldı. Yeşilkent Mahallesinde bulunan sivrisinek üreme kaynaklarının kontrolü ve mücadele çalışmaları devam ediyor" denildi.

