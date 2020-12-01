Son dakika haberleri... İBB Başkanı İmamoğlu'nun, Vali Yavuz'a hakaret davasının dördüncü duruşması gerçekleşti - Son Dakika

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun 5 Haziran tarihinde İstanbul'a dönüş için gittiği Ordu- Giresun Havalimanı'nda yaşanan 'VIP' tartışması sırasında, dönemin Ordu Valisi Seddar Yavuz'a hakaret ettiği öne sürülmüş, Ordu Valiliğince İmamoğlu hakkında dava açılmıştı.

Atandığını 17 yıl sonra öğrendi! Tekrar atama başvurusu, "gerekli özeni göstermediği" için AYM tarafından reddedildi

Husumetli olduğu abisi ve yengesini mezarlıkta pompalı tüfek ile vurdu

Turizmin başkenti Antalya'ya bu yıl yine en çok Ruslar geldi