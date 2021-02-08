İBB'de kadrolaşma iddiaları meclis toplantısında tartışıldı - Son Dakika

İBB'de kadrolaşma iddiaları meclis toplantısında tartışıldı

08.02.2021 20:13
İBB'de kadrolaşma iddiaları meclis toplantısında tartışıldı, System.String[]

İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi şubat ayı birinci birleşimi, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında Yenikapı Avrasya Gösteri Merkezinde gerçekleştirildi.

İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi şubat ayı birinci birleşimi, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında Yenikapı Avrasya Gösteri Merkezinde gerçekleştirildi.

İBB Meclisi, 1. Başkanvekili Zeynel Abidin Okul başkanlığında gerçekleşen oturumda gündem dışı konuşmalar yapıldı.

AK Parti İBB Grup Başkanvekili ve Esenler Belediye Başkanı Tevfik Göksu ile MHP Grup Başkanvekili ve Silivri Belediye Başkanı Volkan Yılmaz, geçen günlerde görüntüleri basına yansıyan Büyükçekmece'de yapılan CHP İBB Meclis Grubu Değerlendirme Toplantısı'ndaki Büyükşehir Belediyesinde işe alımlarla ilgili konuşmalara değinirken, CHP Grup Başkanvekili Doğan Subaşı eleştirilere yanıt verdi.

Tevfik Göksu, söz konusu toplantıda CHP'li isimlerin işe alımlarla ilgili kullandıkları ifadelere değinerek şöyle konuştu:

"Toplantıda, 'Yüzde 35 CHP'den alıyoruz, yüzde 15 İYİ Parti'den alıyoruz. Yüzde 15 de diğerleri..' deniliyor. Demek ki ismini söylemeye utandıkları koalisyon ortakları var. İsmini söylemeye utandığınız koalisyon ortaklarınız kim? Çıkın İstanbullulara bunu anlatın. Bakın bir yerde CHP varsa orada adalet olmaz. Bir yerde CHP varsa orada liyakat olmaz. Orada gerçekten doğruluk olmaz. İşte gerçek yüzünüz burada. Yüzde 20-25 de kariyer merkezine bırakmışlar. Hadi oradan. CHP'nin olduğu yerde ne adalet, ne liyakat ne de ehliyet olur. Biz bunun böyle olduğunu zaten biliyorduk."

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun konuyla ilgili sözlerini de değerlendiren Göksu, "İBB Başkanı bunlar dedikodu dedi. Dedikodu yapan kim. CHP İl Başkan Yardımcısı ve CHP Grup Sözcüsü. Zaman geçmeden hakikat ortaya çıktı. Bunlar bırakın siz liyakati, hakikati, hokus pokus siyaseti yaparlar. Bunlar hakikate gelmez, hakikati iğdiş ederler." diye konuştu.

MHP Grup Başkanvekili Volkan Yılmaz ise, CHP'li siyasilerin kamuya açık alanda adalet, liyakat ve ehliyetten bahsettiğini ancak kapalı kapılar ardında farklı konuştuğunu savunarak, şunları söyledi:

"Kapalı kapılar ardında yaptığınız toplantılarda 'örgütümüz, diğerleri ve ötekiler...' diyorsunuz. Hani arkadaşlar bu şehrin ötekisi olmayacaktı? El insaf, el vicdan diyorum. Arkadaşlar örgütünüz, anladık, CHP. ya diğerleri kim? Diğerleri Saadet Partisi, Demokrat Parti, HDP, İYİ Parti ve diğerleri. ya ötekiler kim? AK Parti, MHP, BBP ve size inanmış, güvenmiş, oy vermiş İstanbullular. 'Örgütümüzü istihdam etmeyi tabi ki arzuluyoruz ama kanunlar buna engel oluyor. Mevsimlik işçiler, cankurtaranlar, köylerdeki karla mücadele bıçaklarını tabii ki örgütümüze vermek isteriz ama yasalar buna engel oluyor.' Bunlar çok acı ifadeler. Hepsi ailesinin kahramanı olan binlerce insanı kapının önüne koydunuz... Başınızı öne eğmeniz gerekirken 'ne var bunda?' diyorsunuz. Dedikoducu kim, merak ediyorum. Kamuoyu önünde söylediğiniz sözlere kapalı kapılar ardında da riayet edin. Yani adalet, eşitlik, ehliyet ve liyakate riayet edin."

CHP Grup Başkanvekili Doğan Subaşı ise iltimas ve adam kayırmacılığın Tanzimat döneminden bu yana devam ettiğini iddia etti.

AK Parti döneminde yapılan atamaları da eleştiren Subaşı, "İşsizliğin bu kadar yoğun olduğu bir dönemde herkes kimi tanıdıysa, onun yardımını istiyor. Bizler de siyasetçiyiz. Toplum yardımcı olmamızı istiyor. Beni arayan AK Partili, MHP'li arkadaşlarım var, yardım isteyen. Parti yöneticisi, milletvekili, kamu görevlisi. Bunları doğal buluyorum. Burada yanlış olan tabiri caizse bu işin cılkını çıkarmak. Hedefimiz bunu ortadan kaldırmak olmalı. Pir Sultan Abdal'ın 'bozuk düzende sağlam çark olmaz' diye bir sözü var. Şimdi siz düzeni bozmuşsunuz, sonra dönüp bize 'niye sağlam çark olmuyor' diye bizi suçluyorsunuz. Biz düzeni düzelteceğiz, sonra hepimiz sağlam çark olacağız. Bu sadece bir parti meselesi değil, bunu kabul edersek yol alabiliriz." diye konuştu.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Milliyetçi Hareket Partisi, Cumhuriyet Halk Partisi, AK Parti, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel İBB'de kadrolaşma iddiaları meclis toplantısında tartışıldı - Son Dakika


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