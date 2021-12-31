İBB'de teftiş başladı! 4 müfettiş görev başında! İBB Sözcüsü'nden "kumpas" açıklaması - Son Dakika

Sözcü Yazarı Saygı Öztürk, dün itibarıyla 4 başmüfettişin İBB'de soruşturma kapsamında çalışmalara başladığını belirtti. Gazeteci Öztürk, bugünkü yazısında İçişleri Bakanlığı'nın İBB'ye teftiş talimatının ardından yaşanan gelişmeleri yazdı. "Dün itibarıyla 4 mülkiye başmüfettişi İBB'de inceleme-soruşturma kapsamında çalışmalara başladı" diyen Öztürk, şöyle devam etti:

"İstanbul Belediyesi, 557 teröristin kim olduğunu bilmiyor. Çünkü hepsinin işe girişlerinde 'adli sicil kaydı olmadığına' ilişkin belge sunulmuş. Eğer, onlar teröristlerse bunları ayıklamak da savcılığın görevidir. Müfettişler onların terör örgütü mensubu olup olmadığına değil, görevleri gereği teröristlere hizmet edip etmediğini yani iş ve işlemlerini soruşturabilir."

"HEPSİNİN ADLİ SİCİL KAYDI YOKTUR BELGESİ VAR"

Öztürk şöyle devam etti:

"Bazı gazeteler; 37 kişinin terörist olduğunu gerekçe gösterip fotoğraflarını yayımladı. Bunların 8'inin belediye ile hiçbir ilgisinin olmadığı anlaşıldı. 29 kişiden 20'si gazete hakkında tazminat davası açtı. Eğer terör bağlantılı olan kişiler alındıysa, bunun birince derece sorumlusu, kaydı olmasına rağmen 'adli sicil kaydı yoktur' belgesini verenlerdir."

MURAT ONGUN: BU İMAMOĞLU'NA KURULMUŞ BİR KUMPAS

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Sözcüsü Murat Ongun da KRT TV'ye yaptığı açıklamada, "8 işçinin İBB ile ilgisi yok. 29 tanesi İBB'nin çeşitli iştirak şirketlerinde çalışıyor. Bu arkadaşlarımız kendileri ile ilgili suç duyurusunda bulundular, Sabah gazetesine tazminat davası açtılar. Biz bu 557 kişi kim onu bilmiyoruz. Bize bu verilmedi" dedi. "Ama bugün itibariyle İçişleri Bakanlığımızın görevlendirdiği müfettişler İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde mesailerine başladılar" diyen Ongun, "Devletimizle eş güdümlü, devletimizin istediği her belgeyi onlara teslim eden İstanbul Büyükşehir Belediyesi var. Bu tamamen Ekrem İmamoğlu'na yönelik bir oyundur, kumpastır" diye konuştu.