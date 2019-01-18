İbb'den Gebze-Halkalı Marmaray Hattı İçin Önemli Açıklama

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İstanbul'un En Önemli Ulaşım Projelerinden Olan Halkalı-Gebze Banliyö Hattının Yıl Sonu Açılması Bekleniyor

Zimbabve'de Günlerdir Devam Eden Gösteriler Nedeniyle İnternet Erişimi Bir Kez Daha Durduruldu