İBB Genel Sekreter Yardımcısı Yeşim Meltem Şişli ifadeye çağrıldı - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa İBB Genel Sekreter Yardımcısı Yeşim Meltem Şişli ifadeye çağrıldı - Son Dakika

İBB Genel Sekreter Yardımcısı Yeşim Meltem Şişli ifadeye çağrıldı

11 dakika önce

İstanbul Büyükşehir Belediyesine bağlı İSMEK bölge sorumlusu kadınların Genel Sekreter Yardımcısı Yeşim Meltem Şişli'nin kendilerine hakaret ettiği gerekçesiyle suç duyurusunda bulunmasının ardından savcılık, Şişli'yi ifadeye çağırdı.

İBB Genel Sekreter Yardımcısı Yeşim Meltem Şişli ifadeye çağrıldı, System.String[]

İstanbul Büyükşehir Belediyesine bağlı İSMEK bölge sorumlusu kadınların Genel Sekreter Yardımcısı Yeşim Meltem Şişli'nin kendilerine hakaret ettiği gerekçesiyle suç duyurusunda bulunmasının ardından savcılık, Şişli'yi ifadeye çağırdı.


İstanbul Büyükşehir Belediyesine (İBB) bağlı İstanbul Büyükşehir Belediyesi Sanat ve Meslek Kurslarında (İSMEK) çalışan ve 27 Ocak'ta işten çıkarılan bölge sorumlusu kadınlar geçtiğimiz günlerde Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'na gelerek İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na Genel Sekreter Yardımcısı Yeşim Meltem Şişli ve Hayat Boyu Öğrenme (HBÖ) Müdürü Erkan Duyar hakkında kendilerine hakaret ettikleri iddiasıyla suç duyurusunda bulunmuştu.


Suç duyurusu dilekçesinin 31 Ocak'ta savcılığa sunulmasının ardından başlatılan soruşturma kapsamında Şişli'den şikayetçi olan 19 kadının 'mağdur' sıfatıyla ifadeleri alındı. Kadınları avukatı Ferah Yıldız 3 Şubat günü savcılığa sunduğu suç duyurusu dilekçesiyle HBÖ Müdürü Erkan Duyar'ın da 'şüpheli' olarak cezalandırılmasını istedi.


Savcılığın Şüpheli Yeşim Meltem Şişli hakkında 'İnanç, düşünce ve kanaat hürriyetinin kullanılmasını engelleme' suçundan 3 yıla kadar diğer şüpheli Erkan Duyar'ın ise 'Görevi kötüye kullanma' suçundan 2 yıla kadar hapis istemiyle soruşturma yürütüldüğü öğrenildi.


Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının müdahillik talebinde bulunduğu soruşturmada, eski HBÖ Müdürü Ali Koca'nın tanık olarak bilgisine başvurulacağı kaydedildi.


Genel Soruşturmadan Sorumlu Başsavcı Vekili Ömer Faruk Yıldırım'ın yürüttüğü soruşturma kapsamında 'şüpheli' Yeşim Meltem Şişli'nin ifadesinin alınması için İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına davet edildiği öğrenildi. - İSTANBUL

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Yeşim Meltem Şişli, Sekreter, Şişli, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 07.02.2020 02:09 Kaynak: İHA
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