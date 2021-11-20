İBB, köpek Boji'ye kumpas kuran kişi hakkında suç duyurusunda bulunacak - Son Dakika

Sosyal medyada toplu taşıma araçlarını kullanarak İstanbul'u gezmesi fenomen olan ve daha sonra İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından sahiplenilerek korumaya alınan Boji'ye atılan iftira gündem oldu. Boji'nin seyahat ettiği tramvayın koltuğuna dışkısını yaptığı iddiasıyla yapılan paylaşımlar üzerine İBB Sözcüsü Murat Ongun ise bir kamera görüntüsü paylaştı.

SUÇ DUYURUSUNDA BULUNULACAK

Görüntülerde Boji'ye olduğu iddia edilen söz konusu dışkının başka bir şahıs tarafından cebinden çıkarılarak koltuğu yerleştirildiği tespit edildi. Sosyal medyada kısa zamanda günden olan olayda dışkıyı koltuğa yerleştirerek Boji'ye kumpas kuran kişiye İBB tarafından suç duyurusunda bulunulmaya hazırlanıldığı öğrenildi.

BOJİ'NİN TÜM GÜN KULÜBEDE OLDUĞU ORTAYA ÇIKTI

Öte yandan Boji adına açılan sosyal medya hesabından ise "Bugün tüm gün kulübedeydim, İstanbul'u gezmedim bile. Tramvayı kirletip suçu bana atmışsın. Kötüsün" ve "Bu görüntüleri görünce ben utandım" paylaşımları yapıldı.