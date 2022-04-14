İBB Meclisi'nde öğrencilerin yüzde 40'lık ulaşım zammından muaf tutulması kabul edildi - Son Dakika
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İBB Meclisi'nde öğrencilerin yüzde 40'lık ulaşım zammından muaf tutulması kabul edildi

14.04.2022 18:05

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Meclisinde, yüzde 40'lık ulaşım zammının öğrenciler için İBB tarafından sübvanse edilmesine yönelik madde oy çokluğuyla kabul edildi.

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Meclisinde, yüzde 40'lık ulaşım zammının öğrenciler için İBB tarafından sübvanse edilmesine yönelik madde oy çokluğuyla kabul edildi.

İBB Meclis toplantısı, Yenikapı'daki Mimar Kadir Topbaş Gösteri ve Sanat Merkezi'nde Meclis 1. Başkanvekili Zeynel Abidin Okul başkanlığında gerçekleştirildi.

Toplantıda, Meclis raporlarının 81 no'lu gündem maddesinde yer alan öğrenci abonman ücretlerinin sübvanse edilmesine yönelik madde tartışıldı.

Madde ile öğrenci abonman ücretinin yüzde 40'lık zamdan muaf tutulmasına karar verildi.

Söz alan İBB Meclisi AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Tevfik Göksu, İstanbul'daki öğrencilere, AK Parti ve MHP Meclis üyeleri olarak öncelikle "hayırlı olsun" demek istediğini söyledi.

İBB tarafından ulaşım hizmetlerine getirilen zam çerçevesinde UKOME'de alınan karar kapsamında yüzde 40 zam yapıldığını hatırlatan Göksu, "Cumhur İttifakı meclis üyeleri olarak bu zammın öğrencilerde kullanılmaması için öğrencilerin rahatlıkla ulaşım sağlayabilmesi, okullarına gidebilmesi için en azından öğrenci biletlerinde ve abonman ücretlerinde bunun büyükşehir belediyesi tarafından sübvanse edilmesi için bir teklif verdik." dedi.

"Öğrenci abonman ücretlerinize yüzde 40 indirim gelmiştir"

Teklifin Cumhur İttifakı meclis üyeleri tarafından kabul edildiğini, CHP ve İYİ Parti meclis üyeleri tarafından kabul edilmediğini vurgulayan Göksu, şunları kaydetti:

"Yani İstanbul'daki öğrencilerimize selam ediyorum, İBB Meclisi'nden selam ediyorum, bugün AK Parti ve MHP Meclis üyeleri tarafından öğrenci abonman ücretlerinize yüzde 40 indirim gelmiştir. Gün bugün göreceğiz Büyükşehir Belediyesi bunu uygulayacak mı veto mu edecek? Seçimden önce 'toplu ulaşım ücretsiz olacak' sözünün arkasında duracak mı durmayacak mı bugün göreceğiz. Biz İstanbul'un hakkını ve hukukunu koruyan AK Parti ve MHP meclis üyeleri olarak bütün öğrencilerimizin toplu taşıma ücretlerinde yüzde 40'ın İBB tarafından karşılanması teklifimizi verdik. Bugün meclisimizde kararlaştırıldı, hayırlı olsun."

İBB Meclisi'nde öğrencilerin yüzde 40'lık ulaşım zammından muaf tutulması kabul edildi
İBB Meclisi'nde öğrencilerin yüzde 40'lık ulaşım zammından muaf tutulması kabul edildi
İBB Meclisi'nde öğrencilerin yüzde 40'lık ulaşım zammından muaf tutulması kabul edildi

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Öğrencilerin ulaşım zammından muaf tutulması tartışma yarattı: Öğrencilerin ulaşım zammından muaf tutulması tartışma yarattı: İstanbul'da öğrenci kartları, ulaşıma gelen yüzde 40'lık zamdan muaf tutulacak İstanbul'da öğrenci kartları, ulaşıma gelen yüzde 40'lık zamdan muaf tutulacak

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Kaynak: AA

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SON DAKİKA: İBB Meclisi'nde öğrencilerin yüzde 40'lık ulaşım zammından muaf tutulması kabul edildi - Son Dakika
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