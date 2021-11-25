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İBB Meclisinde 2022 bütçesi tartışıldı - Son Dakika

İBB Meclisinde 2022 bütçesi tartışıldı

25.11.2021 22:40
İBB Meclisinde 2022 bütçesi tartışıldı

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Meclisi AK Parti Grup Başkanvekili Tevfik Göksu, belediyenin 2022 bütçesinde borç miktarının arttığını belirterek, İstanbul'un iflasa sürüklendiğini söyledi.

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Meclisi AK Parti Grup Başkanvekili Tevfik Göksu, belediyenin 2022 bütçesinde borç miktarının arttığını belirterek, İstanbul'un iflasa sürüklendiğini söyledi.

İBB Meclisi kasım ayı 6. birleşimi, Lütfi Kırdar Kongre ve Sergi Sarayı'nda gerçekleştirildi. İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun başkanlık yaptığı mecliste 2022 bütçesi ele alındı.

Mecliste konuşan Tevfik Göksu, ayrıntılı inceleme yapıldığında bütçenin bir simülasyon ve illüzyondan ibaret olduğunu ifade ederek, öz kaynak miktarının yüzde 28'den yüzde 19'a düştüğünü, merkezi bütçeden gelen pay ve borç miktarının ise sürekli arttığını söyledi.

Bütçeye bakıldığında İBB yönetiminin 2022 yılı için ilave 8 milyar lira borçlanmayı öngördüğünü ifade eden Göksu, "8 milyar lira borçlanma dışında bulunması gereken toplam borç ise 13 milyar 860 milyon TL'dir. İş bununla da bitmiyor. Performans programına göz atınca bir yerlerde saklanmış gizli bir borçlanmayı daha görüyorsunuz. 2022 performans programına bakınca gider bütçesinin gerçekleşme oranının yüzde 100 olarak hedeflendiğini, buna karşılık gelir bütçesinin gerçekleşme oranının ise yüzde 95 olduğunu görürsünüz. Bu, bütçenin yüzde 5'i kadar daha borçlanılacak demektir. O da yaklaşık olarak 2,4 milyar daha ilave borçlanmadır. Bununla da bitmiyor, İBB 2023 ve 2024 senelerinde toplam 20,5 milyar TL daha ilave net borçlanma planlıyor" şeklinde konuştu.

Başkan Ekrem İmamoğlu ve CHP'lilerin "engelleniyoruz" dediğini kaydeden Göksu, bugüne kadar yönetimin 40'tan fazla borçlanma talebinden sadece birine "hayır" oyu verdiklerini, kendi dönemlerinde ise CHP'nin taleplerin tamamına "hayır" dediğini söyledi.

AK Parti'nin son döneminde İBB bütçesinin ortalama yüzde 53'ünün yatırımlara ayrıldığını bildiren Göksu, CHP döneminin ortalamasının ise yüzde 37 olduğunu belirtti.

"40 proje nerede, çıkın bunların hesabını verin"

Göksu, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun oturumu yönetirken kendilerine yönelik tavrını eleştirerek, "İBB Başkanı'nın AK Parti'ye karşı kompleksi var. 'Yalancı, tedavi ol' gibi hakaret cümleleri kullandı. İstanbul, sözün, edebin, ahlakın zirve yaptığı bir kenttir. Sayın Başkan, Meclise girdiği andan itibaren hakaretlere başladı. CHP'lilerin mührü eline geçirdiğinde nasıl davranacağını göstermiş oldu. Mikrofon kapatarak bizim sesimizi kesmeye gücünüz yetmez" şeklinde konuştu.

İBB'nin söz vermiş olmasına karşın 13 bin 353 kişiyi işten çıkardığını dile getiren Göksu, buna karşın 45 bin kişinin işe alındığını aktardı.

2021 yılının yatırım programındaki 40 kalemin sadece fiyatı artırılarak 2022 yılına aktarıldığını ifade eden Göksu, şöyle konuştu:

"İBB her gün 72.5 trilyon para harcamış. Bu 72.5 trilyonu nereye harcadınız? Bu 40 proje nerede, çıkın bunların hesabını verin. Metro konusunda kendi karnenizi kendiniz yazmışsınız zaten. 2020 senesi için 2,2 kilometre yeni raylı sistem projesini planlayıp performans programına yazmıştınız ama sene sonu geldiğinde bakmışsınız ki elde var sıfır. 2021 senesi için ise hızınızı alamayıp 33,7 kilometre yeni metronun yapımına başlanacağını performans programına yazmıştınız. Gelmişiz senenin sonuna elde var yine sıfır. 2022 senesi için ise planladığınız toplam yeni metro inşaatı miktarı 2,6 kilometre. Şimdi Sayın Başkan'a soruyorum, Seçim sürecinde 'İstanbul'un metro ağını iki katına çıkaracağım' diye söz verdiniz mi? Söz verdiyseniz hani sözünüzün gereği?."

Göksu, konuşmasının sonunda 2022 bütçesinin, CHP'li İBB'nin vizyonsuzluğunu ortaya koyduğunu belirterek, İstanbul'un iflasa sürüklendiğini söyledi.

"Siyasi partiler milletin gönül verdiği partilerdir"

CHP Grup Başkanvekili Doğan Subaşı ise konuşmasında partisi hakkındaki ifadelere tepki gösterdi.

Siyasal partiler hakkında bu şekilde konuşulmaması gerektiğini vurgulayan Subaşı, "Siyasi partiler milletin gönül verdiği partilerdir. Ama sizden öyle bir üslup beklemiyoruz. Ama bana 'AK Parti'yi tarif etmek için hangi kelime doğru olurdu?' diye sorsaydınız, Sayın Grup Başkanvekili'nin de sözlerini dinledikten sonra tek kelimeyle 'pişkinlik' derdim" şeklinde konuştu.

AK Parti Grup Başkanvekili Göksu'nun merkezi idareden İBB'ye gelen payın yükseldiği yönündeki açıklamalarını değerlendiren Subaşı, şunları kaydetti:

"Merkezi idare belediyelere para göndermez. Yasaya göre o ilden toplanan vergilerin yüzde 6'sı yerel idareye verilir. Yani Ankara'da birisi oturup, 'Bu yıl ne yapalım, İstanbul'a şu kadar para mı verelim' demiyor. Merkezi idareden gelen pay yükseldi çünkü vergi affı çıkarıldı, tahsilat arttı. İBB'ye düşen vergi payı da arttı."

"Personel giderleri yüzde 22'den yüzde 28'e çıktı"

MHP Grup Başkanvekili Volkan Yılmaz ise İBB bütçesi ve yatırımlara yönelik eleştirilerde bulundu.

Tarım ve hayvancılığa yapılan yardım ve yatırımların yeterli olmadığını vurgulayan Yılmaz, "İstanbul, Bağdat Caddesi'nden ibaret değildir. İBB Halkla İlişkilerin bütçesi, Silivri Belediyesinin bütçesinden büyük. Ben İBB Başkanımızdan ve yönetiminden tarımı, hayvancılığı destekleyecek projelere bu bütçeden daha fazla pay ayırmalarını, çiftçiyle, hayvancıyla, köylüyle konuşup, bu bütçede onlara yer vermelerini istirham ediyorum" ifadelerini kullandı.

İBB Başkanı İmamoğlu'nun tasarruf yaparak bütçeyi yüzde 50 artıracağının sözünü verdiğini ifade eden Yılmaz, tasarruf yapılmasına engel olmadıklarını ancak vaatlerin hayata geçirilemediğini kaydetti.

İBB'nin personel giderlerinin önceki yıllara göre arttığını belirten Yılmaz, "Ekrem Bey, yüzde 22 ile aldığı personel giderini bugün yüzde 28'e çıkardı. Yoğun bir alım var ve bu alımla birlikte İBB'nin personel giderleri artıyor ve bunun müsebbibi olan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı bundan şikayet ediyor" şeklinde konuştu.

Gruplar adına konuşmaların ardından siyasi partilerden birer kişi şahıslar adına konuşma gerçekleştirdi.

İBB Meclisinde 2022 bütçesi tartışıldı
İBB Meclisinde 2022 bütçesi tartışıldı
İBB Meclisinde 2022 bütçesi tartışıldı

istanbul büyükşehir belediyesi, İstanbul, Göksu, Borç, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel İBB Meclisinde 2022 bütçesi tartışıldı - Son Dakika


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SON DAKİKA: İBB Meclisinde 2022 bütçesi tartışıldı - Son Dakika
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