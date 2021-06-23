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İBB'nin 23 Haziran Demokrasi Şenliği - Son Dakika

İBB'nin 23 Haziran Demokrasi Şenliği

23.06.2021 22:11
İBB'nin 23 Haziran Demokrasi Şenliği, System.String[]

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "Bütün Türkiye'de alacağımız çok yol var. Türkiye'ye gerçek anlamda demokrasiyi getireceğiz.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "Bütün Türkiye'de alacağımız çok yol var. Türkiye'ye gerçek anlamda demokrasiyi getireceğiz. Dostlarımızla beraber getireceğiz. Bunun mücadelesini veriyoruz." dedi.

Kılıçdaroğlu, İBB tarafından Cemil Topuzlu Açık Hava Tiyatrosu'nda düzenlenen 23 Haziran Demokrasi Şenliği'nde partililere hitap etti.

23 Haziran'da Türkiye'nin her tarafından gelen parti örgütünün, İBB Başkan adaylarının alanda olduğunu anımsatarak, "Akşam saatlerinde hepimiz heyecanla sandıkların açılmasını bekledik. Sandıklar açıldı. Televizyonların yaptığı açıklamalardan çok önce sonuçlar bize dökülmeye başladı. O günkü mutluluğumu asla unutamam. Bu mutluluğun temelini oluşturan olgu, evet bu ülkede demokrasi var. İnsanlar demokrasiye inanıyorlar. Haksızlık yapana ders vermesini biliyorlar." diye konuştu.

Kemal Kılıçdaroğlu, siyasetçi için verilen sözün arkasında durmanın önemli olduğunu dile getirerek, siyasetçinin verdiği sözün gereğini yerine getirmesinin önemine işaret etti.

Kendisini mutlu eden konunun belediye başkanlarının verdiği sözleri yerine getirmesi olduğunu aktaran Kılıçdaroğlu, şunları kaydetti:

"Siyaset kurumunun temel unsuru vatandaşına hesap vermektir. 7 temel ilke belirlemiştik. Bu temel ilkelerden birisi de harcadığınız her kuruş halkın parasıdır. O parayı harcarken çok titiz davranın. Mutlaka millete hesabını vermeli. Yeni bir siyaseti yeni bir anlayışı ülkenin gündemine getirmek istiyorduk. Getirdik. Bizim bütün belediye başkanlarımız, yaptıkları her harcamanın hesabını veriyorlar. Hesap vermek bir siyasetçi için gurur ve onur meselesidir. 'Parayı harcadım, hesabını veriyorum.' Ama devletin bütçesini harcayanlar hesap vermekten korkuyorlar."

Kılıçdaroğlu, alacakları çok yol olduğuna dikkati çekerek, şunları söyledi:

"Bütün Türkiye'de alacağımız çok yol var. Türkiye'ye gerçek anlamda demokrasiyi getireceğiz. Dostlarımızla beraber getireceğiz. Bunun mücadelesini veriyoruz. Gerekirse 24 saat çalışacağız. Bu millete sözümüz ve ahdimiz var. Hiçbir çocuk yatağa aç girmeyecek. Belediye başkanlarımızın olduğu yerde hiçbir çocuk yatağa aç girmeyecek. Asla ayrım yapılmayacak. 'Bana oy verdi, vermedi.' diye ayrım yapılmayacak. Kin ve öfkeyle siyaset yapılmayacak. Herkesi kucaklayacağız, herkese hizmet götüreceğiz. Tek istisnası yoksul mahallelerden başlanarak, pozitif ayrımcılık yapılacak. O insanlara hizmet gitmedi, o insanlara götüreceğiz. Kucağımızı açacağız. Siyaset nasıl insanların çıkarı için çalışabilirmiş onu göstereceğiz."

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ise 2 yılda gerçekleştirdiği projeler hakkında bilgi verdi.

İmamoğlu, kendisinin ve arkadaşlarının halkın direktiflerini yerine getirmek için çalıştığını anlatarak, "Çok çalışıyoruz. İstanbul'da sevgi ve hoşgörü yeniden hakim olsun, adalet ve dayanışma, özgürlük ve üretim kavramları üzerinde yeni bir kentsel yaşam yükselsin diye inanın ki çok uğraşıyoruz." dedi.

İstanbul'da 2 yılda yeni bir düzen kurduklarını aktaran İmamoğlu, şunları söyledi:

"Pandemide katbekat artan kent yoksulluğuyla mücadeleye, insana özen ve bu şehri bu kadim kente saygı prensibine dayalı olarak kurduğumuz bu yepyeni düzen sayesinde gerçekten büyük atılım yıllarını başlattık. Adalete, demokrasiye, üretim ve dayanışmaya dönük sözlerimizi vermiştik. İşbaşı yaptığımız günden beri, bu kentte ne yapıyorsak öncelikle kentsel adaleti sağlamak için yapıyoruz. Ne yapıyorsak sizlerin iradesiyle birlikte ve inanın ki ortak akılla yapıyoruz."

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in video mesaj gönderdiği etkinliğe, CHP'li belediye başkanları, il başkanları ve milletvekilleri katıldı.

Etkinlik, Erol Evgin konseriyle sona erdi.

İBB'nin 23 Haziran Demokrasi Şenliği
İBB'nin 23 Haziran Demokrasi Şenliği
İBB'nin 23 Haziran Demokrasi Şenliği
İBB'nin 23 Haziran Demokrasi Şenliği
İBB'nin 23 Haziran Demokrasi Şenliği

istanbul büyükşehir belediyesi, Kemal Kılıçdaroğlu, Haziran, Türkiye, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel İBB'nin 23 Haziran Demokrasi Şenliği - Son Dakika


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