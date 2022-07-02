Hasat etkinliklerini her yıl farklı ilçede yaptıklarını belirten İmamoğlu, "'Tarım konusunda daha önce yapılmamış çalışmaları hayata geçirmemiz gerekiyor' dedik ve 2019'da göreve geldiğimiz an itibarıyla, bu anlamda harekete geçtik. Tohumlarımızı İstanbul'un çiftçisinin ihtiyacına en uygun fideler haline dönüştürdük." dedi.

Kaynak: AA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › İBB'nin ücretsiz dağıttığı fidelerin ilk mahsulü Sarıyer'de toplandı - Son Dakika

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