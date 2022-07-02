İBB'nin ücretsiz dağıttığı fidelerin ilk mahsulü Sarıyer'de toplandı - Son Dakika
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İBB'nin ücretsiz dağıttığı fidelerin ilk mahsulü Sarıyer'de toplandı

02.07.2022 15:06

İstanbul Büyükşehir Belediyesinin (İBB) çiftçilere ücretsiz dağıttığı fidelerin ilk mahsulü Sarıyer'deki etkinlikte hasat edildi.

İstanbul Büyükşehir Belediyesinin (İBB) çiftçilere ücretsiz dağıttığı fidelerin ilk mahsulü Sarıyer'deki etkinlikte hasat edildi.

Gümüşdere'de düzenlenen etkinliğe katılan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, seralardan çilek, domates, salata ve biber topladı.

İmamoğlu, etkinlikte, İstanbul'un her semtinin farklı tarımsal ürünlerle anıldığını söyledi.

Hasat etkinliklerini her yıl farklı ilçede yaptıklarını belirten İmamoğlu, "'Tarım konusunda daha önce yapılmamış çalışmaları hayata geçirmemiz gerekiyor' dedik ve 2019'da göreve geldiğimiz an itibarıyla, bu anlamda harekete geçtik. Tohumlarımızı İstanbul'un çiftçisinin ihtiyacına en uygun fideler haline dönüştürdük." dedi.

Konuşmanın ardından İmamoğlu ile Sarıyer Belediye Başkanı Şükrü Genç, CHP Parti Meclisi Üyesi Gökhan Günaydın, İBB Genel Sekreteri Can Akın Çağlar, köylülerle ürünlerin sergilendiği tezgah önünde hatıra fotoğrafı çektirdi.

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Kaynak: AA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İBB'nin ücretsiz dağıttığı fidelerin ilk mahsulü Sarıyer'de toplandı - Son Dakika

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