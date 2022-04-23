İbb Şehir Tiyatroları'nın Çocuk Şenliği, 23 Nisan'da Başladı - Son Dakika
Üye Girişi

İbb Şehir Tiyatroları'nın Çocuk Şenliği, 23 Nisan'da Başladı

23.04.2022 18:54
İbb Şehir Tiyatroları'nın Çocuk Şenliği, 23 Nisan'da Başladı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları’nın bu yıl 36’ncısını düzenlediği Çocuk Şenliği, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nda, “Herkes Sihirbaz Olacak” adlı oyunla başladı.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları'nın bu yıl 36'ncısını düzenlediği Çocuk Şenliği, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda, "Herkes Sihirbaz Olacak" adlı oyunla başladı.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları'nın bu yıl 36'ncısını düzenlediği Çocuk Şenliği'nin açılışına; Kültür Daire Başkanlığı Koordinatörü Figen Ayhan Karakelle, Şehir Tiyatroları Müdürü Ceyhun Ünlü, İBB Turizm Müdürü Gül Ayşe Eken, İBB Orkestralar Müdürü Ozan Bircan, Genel Sanat Yönetmeni Ayşegül İşsever, Müdür Yardımcıları Oytun Askeroğlu ve Mehmet Karaosmanoğlu'nun yanı sıra Genel Sanat Yönetmeni Yardımcıları Emrah Özertem, Can Başak'ın da aralarında olduğu Şehir Tiyatroları sanatçıları katıldı.

Şenliğin açılış gününde Harbiye Muhsin Ertuğrul Sahnesi'nin önündeki açık alanda çocuklar için etkinlik istasyonları kuruldu. Spor Parkuru Atölyesi, Beyin Antrenörü, Bubble Show Gösterisi, boyama alanı ve cutout alanında çocuklar eğlenceli saatler geçirdiler. Etkinlik alanlarında İBB Kent Orkestrası Konseri'nde sanatçılarımız çocuklara şarkılar öğrettiler.

Şehir Tiyatroları Sanatçısı Özge Özder, Harbiye Muhsin Ertuğrul Sahnesi'nde "Her Canlı Eşit Yaşam Hakkına Sahiptir" isimli bir söyleşi gerçekleştirdi.

Şenliğin ikinci gününde Müze Gazhane Sahnesi'nin önündeki açık alanda etkinlik istasyonları kurulacak. Bekçi ile Postacı, Rüya, Evvel Zaman İçinde (Konuk Oyun), Beş Haylaz (Konuk Oyun), Çöp Canavarı (Konuk Oyun), Demir Kız (Konuk Oyun) adlı çocuk oyunları sahnelerimizde çocuklarla buluşacak. Şenlik, "Meslekler Atölyesi, Farkındalık Dilde Başlar Atölyesi, Keloğlan Türkülü Masal Dinletisi" atölyeleriyle devam edecek.

YORUMLAR
500
İbb'den Yenikapı'da Çocuk Karnavalı. İmamoğlu: 'Ülkemizin Geleceği Çok Aydınlık' İbb'den Yenikapı'da Çocuk Karnavalı. İmamoğlu: 'Ülkemizin Geleceği Çok Aydınlık' Edirne'de 23 Nisan coşkusu Edirne'de 23 Nisan coşkusu

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Şehir Tiyatroları, 23 Nisan, Çocuk, Güncel, Son Dakika

Kaynak: ANKA

Son Dakika Güncel İbb Şehir Tiyatroları'nın Çocuk Şenliği, 23 Nisan'da Başladı - Son Dakika


Son Dakika
18:20 Öğretmen, "En sevdiğim öğrenci kutuda" dedi, öğrenciler duygulandı
18:15 Spor Toto Süper Lig'de Göztepe küme düştü!
17:56 Nwakaeme'nin Trabzonspor'dan istediği astronomik maaş ortaya çıktı
17:55 İBB Genel Sekreter Yardımcı Polat: Ayasofya'da durumu kutsiyetine ve tarihsel değerine hakaret seviyesine doğru gidiyor
17:39 Annesi dışarıda kardeşini aramaya gidince engelli çocuk patlattığı torpille evi kül etti
17:27 Yılmaz Vural'a yöneltilen "Fenerbahçe'de hocalık yapmak ister misin?" sorusuna verdiği cevap güldürdü
17:25 Ölüm döşeğindeki babaannesinin yazdığı son notu görünce duygularına hakim olamadı!
17:17 Ronaldo bu takıma ne yapsın! Manchester United'ın kendini toparlaması lazım
17:08 Dev tank mezarlığı ve ölen Rus asker sayısı ortaya çıkınca anında sildiler!
16:27 İsmail Kartal'ın yerine gelecek teknik direktör belli oldu iddiası!
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 23.04.2022 19:04:58. #1.12#
SON DAKİKA: İbb Şehir Tiyatroları'nın Çocuk Şenliği, 23 Nisan'da Başladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement