İbb Şehir Tiyatroları'nın Çocuk Şenliği, 23 Nisan'da Başladı - Son Dakika

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları'nın bu yıl 36'ncısını düzenlediği Çocuk Şenliği, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda, "Herkes Sihirbaz Olacak" adlı oyunla başladı.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları'nın bu yıl 36'ncısını düzenlediği Çocuk Şenliği'nin açılışına; Kültür Daire Başkanlığı Koordinatörü Figen Ayhan Karakelle, Şehir Tiyatroları Müdürü Ceyhun Ünlü, İBB Turizm Müdürü Gül Ayşe Eken, İBB Orkestralar Müdürü Ozan Bircan, Genel Sanat Yönetmeni Ayşegül İşsever, Müdür Yardımcıları Oytun Askeroğlu ve Mehmet Karaosmanoğlu'nun yanı sıra Genel Sanat Yönetmeni Yardımcıları Emrah Özertem, Can Başak'ın da aralarında olduğu Şehir Tiyatroları sanatçıları katıldı.

Şenliğin açılış gününde Harbiye Muhsin Ertuğrul Sahnesi'nin önündeki açık alanda çocuklar için etkinlik istasyonları kuruldu. Spor Parkuru Atölyesi, Beyin Antrenörü, Bubble Show Gösterisi, boyama alanı ve cutout alanında çocuklar eğlenceli saatler geçirdiler. Etkinlik alanlarında İBB Kent Orkestrası Konseri'nde sanatçılarımız çocuklara şarkılar öğrettiler.

Şehir Tiyatroları Sanatçısı Özge Özder, Harbiye Muhsin Ertuğrul Sahnesi'nde "Her Canlı Eşit Yaşam Hakkına Sahiptir" isimli bir söyleşi gerçekleştirdi.

Şenliğin ikinci gününde Müze Gazhane Sahnesi'nin önündeki açık alanda etkinlik istasyonları kurulacak. Bekçi ile Postacı, Rüya, Evvel Zaman İçinde (Konuk Oyun), Beş Haylaz (Konuk Oyun), Çöp Canavarı (Konuk Oyun), Demir Kız (Konuk Oyun) adlı çocuk oyunları sahnelerimizde çocuklarla buluşacak. Şenlik, "Meslekler Atölyesi, Farkındalık Dilde Başlar Atölyesi, Keloğlan Türkülü Masal Dinletisi" atölyeleriyle devam edecek.